Sephora注目小眾美妝品牌推薦！YouTuber大推Sunday Riley好基因精華、荷里活明星追捧Ole Henriksen眼霜、韓國文青香氛Nonfiction

每周甚至每天的網購，已經成為你的日常生活指定動作了嗎？美妝界眾多網購平台中，Sephora相信是廣為人知之一，更由線上走到線下，在香港也開設了三間分店，讓各位女士盡情搜購外國及本地美妝產品。Sephora擁有這麼多品牌，又怎能只留意明星品牌？為大家推薦四個小眾美妝品牌，當中的皇牌產品，在網上也被稱為「回購之選」，千萬不要走寶！

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Sunday Riley：為肌膚注入「好基因」！

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第一個要推介的品牌是Sunday Riley，這個來自美國的護膚品牌是由美妝藥劑師Sunday Riley創立，以高科技配合植物成分，以肌膚修復、去痘護膚品為主，而Good Genes好基因精華則是最歡迎的皇牌產品。編者第一次認識這個品牌，就是約3、4年前在台灣美妝Youtuber Hello Catie的愛用品推薦中看到的，當時她表示用了Good Genes好基因精華後，膚質變得更平滑、明亮，連臉部超頑強的油脂粒都神奇的消除掉。編者試用幾天之後，鼻翼、眼周的油脂粒都一次過消除，就像肌膚細胞基因真的再進化一樣，當然要向身邊朋友推薦！

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Sunday Riley在亞洲美妝界都慢慢站穩腳，但Sunday Riley曾捲入「假好評」風波——前員工在網上爆料Sunday Riley要求員工就產品 Saturn Sulfur Acne Treatment Mask 在網上發表至少三個好評，並指導員工清晰的評論內容，讓用家對品牌失去信心、擔心受騙。雖然編者沒有用過這款去暗瘡面膜，不知效果有否被誇大，但Good Genes精華的煥膚提亮、消除瑕疵的效果，則是真心的滿意，各位有興趣的話也不妨一試。

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