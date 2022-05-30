2022夏季最新眼影盤推介！Charlotte Tilbury人氣Pillow Talk再出新色！Byredo 18色沙漠感眼影盤，隨手畫出夏日閃耀感眼妝！

疫情兩年多以來，由堅持上妝戴口罩，到後來放棄自我只塗防曬加畫眉，現在社交限制放寬多了約會，相信各位女士也再次愛上扮靚的樂趣，只是重點改為放在口罩上方的雙眼上。夏季來了，當然各大品牌也推出眾多美妝新品，今年春夏的眼影盤新品多以閃耀感及光澤為主，在陽光的照射下，雙眸則更為動人！

Charlotte Tilbury Pillow Talk Dreams 四色眼影盤，人氣系列Hero Product再革新！

由專業化妝師Charlotte Tilbury創立的個人同名彩妝品牌，一向以專業級品質及優雅高貴質感，而贏得女士歡心，而Pillow Talk這個由唇膏發展出的皇牌經典裸粉系列，則更是不少忠粉的日常妝容愛用色。今年Charlotte Tilbury為Pillow Talk增添了人氣四色眼影盤Luxury Palette全新Pillow Talk Dreams色調，色調從溫暖柔亮的裸粉變成高貴美豔的濃郁玫瑰棕色，更奢華、更浪漫！

玫瑰棕調四色眼影包括了左上珠光玫瑰金色作打底、右上啞緻暗玫瑰色作提亮、右下啞緻漿果棕色作輪廓色，以及左下閃亮煙燻棕色作主色，「麻雀雖小，五臟俱全」，輕鬆完成眼妝！今次全新色調使用升級創新濕粉技術，加強閃爍妝效也增強眼妝持久度。Pillow Talk及Pillow Talk Dreams變成了眼妝最佳拍檔，適合在日夜不同場合塑造出不同夢幻妝容！

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查詢：Charlotte Tilbury

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