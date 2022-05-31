與美妝新品一同踏上夏日旅程：La Prairie純金亮膚晚霜、Christian Louboutin鑽石氣墊粉底、Dioriviera 珍藏版香薰

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。



編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。



Editor’s Pick — Helena







La Prairie 純金亮膚晚霜，在夜間靜靜修復疲累肌膚

貴婦級品牌 La Prairie 以阿爾卑斯山的日落為靈感，去年推出主打修復、重建肌膚的純金系列後，今年此系列再添一員——純金亮膚晚霜。鑑於夜間是修復肌膚的好時機，La Prairie 特意在新品中注入純金粒子，利用獨家純金滲透系統 Pure Gold Diffusion System 將其滲入，讓釋放的活性成分在你睡覺時刻，同步重建肌膚屏障，恢復亮澤感。



不僅成分奢華，就連包裝及材質也相當有質感。最特別的是，新品還附有一塊天然按摩石，配合晚霜，可根據臉部穴位進行按摩和通淋巴，去除水腫及增添吸收功效，讓護膚效果事半功倍。



查詢：La Prairie

GUCCI Beauty全新防脫色啞光霧面唇釉及防水眼線液



夏日的活力感不僅來自溫度，還有選擇的妝品！充滿復古及格調的GUCCI Beauty近日推出全新防脫色啞光霧面唇釉及防水眼線液，延續這股活力感！



全新的Rouge à Lèvres Liquide Mat啞光霧面唇釉主打高顯色度及持久，推出的9種色調也是充滿質感的夕陽色調，十分適合夏日使用。唇釉添加了黑玫瑰油、透明質酸及維生素E，就算是霧面質地，也不會過於乾燥，以及鎖於唇紋，讓唇妝保持質感。同期推出的另一款新品是Stylo Dèfinition L'Obscur眼線液，全黑及細緻的筆頭專門為煙熏眼妝量身訂造，一筆勾勒出精美輪廓，保持不暈染效果，持久度達18小時。





查詢：GUCCI Beauty