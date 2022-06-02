BlushHacks：只需兩件美妝單品，輕鬆打造從肌膚滲透出來的紅潤感

想提升整體妝容的氣息感，胭脂是不能錯過的一環。只要輕輕點綴，立馬畫龍點睛。繼早前大熱的「曬傷妝」、「微醺妝」等，近日社交媒體掀起了一波#BlushHacks，只需要兩件單品，就可以打造非常自然的胭脂妝感，宛如從肌膚滲透出來一樣。



Step #1

準備一支胭脂液，在眼底位置，抹上少量胭脂液，先別著急暈染。



Step #2

隨後拿出一支常用的遮瑕膏，先在眼底處，胭脂旁抹上少量分量，然後用美妝蛋或胭脂掃慢慢朝顴骨及眼尾位置暈染開。



兩件簡易單品，十五秒時間就完美打造宛如從肌膚滲透出來的紅潤感。

在 Instagram 查看這則貼文 Hayley Bui（@hayley_bui）分享的貼文



胭脂產品眾多，單是質地已經分為餅狀、液體狀、甚至持久力比較久的膏狀，但想打造較為自然的妝感，胭脂液是比較理想的選擇，雖然沒有胭脂膏般持久，但相對易暈染，對於自然感而言，是不二的選擇。



#1 Laura Mercier 輕透潤色水漾胭脂液 $298

在 Instagram 查看這則貼文 Laura Mercier（@lauramercier）分享的貼文



主打自然妝感的Laura Mercier推出的輕透潤色水漾胭脂液 Tinted Moisturizer Blush以輕盈透薄的水基為配方，更在胭脂液中加入多種天然植物成分，如薰衣草花水、法國玫瑰精萃等，還有合共14 種色調，不論任何膚色的人都適合！



查詢：Laura Mercier



#2 WULT「Face Dab」液體胭脂 $298

在 Instagram 查看這則貼文 Woke Up Like This（@wult.wokeuplikethis）分享的貼文



純素本地美妝品牌Woke up like this自推出都受到不少關注，妝品走自然活力路線，當中的胭脂液Face Dab更是熱賣產品。由玫瑰色調到橙啡調共五款色調，均不難駕馭。質地同樣透薄易推，不過要數當中最輕薄及水潤感十足的必定是Teresa Treasure，上臉後的妝感就如白裡透紅般自然。



查詢：WULT



