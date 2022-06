BlushHacks：只需兩件美妝單品，輕鬆打造從肌膚滲透出來的紅潤感

純素本地美妝品牌Woke up like this自推出都受到不少關注,妝品走自然活力路線,當中的胭脂液Face Dab更是熱賣產品。由玫瑰色調到橙啡調共五款色調,均不難駕馭。質地同樣透薄易推,不過要數當中最輕薄及水潤感十足的必定是Teresa Treasure,上臉後的妝感就如白裡透紅般自然。 查詢: WULT

