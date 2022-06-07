感受木調花香的叢林和忘憂的大海：Issey Miyake最新香水、Le Mer限量版精華面霜

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。



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宛如一頭栽進了木調花香的叢林！Issey Miyake最新男女香水



說起Issey Miyake的香水，不能不提品牌最著名的「一生之水」系列。這個系列於1992年誕生，同時亦是品牌的首個香水系列。三十年後的今天，品牌再次推出兩款香水，延續經典。



如果用一個詞去形容Issey Miyake的香水，想必也離不開「潔淨」一詞。從簡約的包裝設計到散發的香氣，無一不讓人感覺乾淨與舒服。從包裝設計上看，不管是女士香水的錐形設計，還是男士香水的方形設計，都採用了十分簡約利落的線條設計，突出系列所的純淨感，再以木質瓶蓋作為點綴，洗去絲絲冷感，換來點點溫暖。



今次新推出的兩款香水分別為一款女士香水L'Eau d'Issey Eau&Magnolia和男士香水L'Eau d'Issey pour Homme Eau&Cèdre。女士香水以標誌性的玉蘭花為主調，散發潔淨溫婉的感覺；配以佛手柑、橙花、玫瑰等淡淡花香，帶來一絲清新和甜美。而男士香水則以雪松木調為主，散發絲絲陽剛氣息；配以清爽的西柚、辛辣的小荳蔻、充滿活力的香根草和翠綠的柏樹等草木調，增添陽剛的層次感，就如一頭栽進了充滿木調花香的叢林，讓人陶醉其中、一再回味。



查詢：Issey Miyake

來自深海的魅力：La Mer限量版Crème de la Mer精華面霜



La Mer的精華面霜都不用多說了，作為品牌的經典和皇牌產品，精華面霜就如海洋般有種說不出的魔力，其來自深海巨藻的成分主打修復與促進細胞更生，深受不少女士歡迎。



精華面霜的質地偏厚實，但乳化後上臉卻是十分透薄，還散發淡淡的清香。La Mer吸引，不止是功效誘人，每次的限量版包裝也讓人忍不住收藏，繼2019年，與攝影師Sorrenti 父女合作的黑白限量版和2021年的夜光珊瑚圖案限量版後，近日品牌以靜夜海洋為靈感，推出藍綠色的限量版精華面霜，將細長的金綠色巨藻與深海的靜謐相結合，不知La Mer的fans，你們又喜不喜歡今次的限量版呢？



查詢：La Mer





來自法國的天然精華油——KATE BENJI





油性質地的護膚品往往都會被嫌棄過於黏膩，因此不少女士聽見便會避而遠之；編者以前都有同感，但其實選得好兼用的其所，不但不會黏膩，還會為肌膚增加屏障，在冷氣房中都能鎖住水分。



源自法國的KATE BENJI近日推出了一系列精華油，採用 90% 的海洋植物活性精華配方，如海洋活性浮生物、超級活性海洋泉水中的微量元素等，另外還有超級食物及植物萃取，如大馬士革玫瑰、巴西莓果油、小麥胚芽油及科帕巴樹脂等，針對抗衰老及修復細胞。當中的四款精華油分別為超活躍的精華液Plump Skin Overnight Miracle Serum，當中以90%法國海洋泉水代替水，針對保濕；還有主打年輕減紋的Younger Me Stem Cell Elixir Serum、提拉緊緻功效的Dazzle Elixir Firming Serum以及抗衰老及提亮的Insta - Glow Serum，若不想太過油膩，編者一般會配以按摩儀使用，讓熱力一邊按摩一邊加速精華油的吸收。

查詢：KATE BENJI