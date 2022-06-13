讓美妝化身臉上高級訂製！Nars限定16色眼影盤、VALMONT Storie Veneziane夏日限定版香水

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。





編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。





Editor’s Pick — Charmian

NARS The Summer Unrated 16色眼影盤：當皇牌色調＃Orgasm及＃Laguna相遇Nars每年推出的限定美妝品，總是讓人愛不釋手，今季的The Summer Unrated系列，更將兩大品牌皇牌色調— #Orgasm蜜桃香檳及#Laguna鍛光暖棕色結合，打造宛如豔陽夏日的性感閃爍光感。系列中的16色眼彩盤，更被世界各地的美妝達人大推，稱為今年夏日的必備眼影盤！

眼影盤最怕就是遇到幾款「雞肋色」，但今次的16色眼影盤就沒有出現了，眼影組合中包括品牌大熱色調Laguna、Orgasm及Taj Mahal等，還擁有霧光、緞光、珠光三款精緻質地，輕易配搭眼影盤中如淡粉金、暖調古銅色或霧面紅棕等獨特色調，不論是單色或是疊塗都能暈染出誘人眼妝。今個夏天繼續要戴口罩示人，The Summer Unrated眼影盤就可為大家輕鬆解決不同場合的眼妝需要！

查詢：NARS

Burberry Beauty 鎏光煥彩氣墊粉底：經典英倫格紋包裝超吸引

物色好夏季粉底了嗎？夏天不但多戶外活動，更經常在街外一待就待一整天，除了持久度高、不易氧化的粉底，挑一款適合上妝、補妝用的氣墊粉底也很重要，Burberry Beauty今年推出奢華精華粉底液系列的氣墊粉底——Ultimate Glow Cushion鎏光煥彩氣墊粉底，結合護膚及彩妝的配方，相信也定可成為你的心水。

鎏光煥彩氣墊粉底配方蘊含多種強效活性護膚成分，包含透明質酸和紫羅蘭精萃等，提供高效及持久鎖水保濕；同時富含具抗氧化功效的白茶萃取精華，能保護肌膚築起屏障，遠離環境有害因子，令肌膚提亮膚色、重現飽滿光滑膚質。而今次氣墊粉底令編者加以心動的原因，就是其擁有Burberry經典英倫風格紋的包裝，米棕色的格紋帶有低調優雅的感覺，拿在手上就已經夠時尚，成為美妝版「高級訂製品」！

查詢：Burberry Beauty

VALMONT Storie Veneziane夏日限定香水：優雅圖案包裝，香水控必收藏！

提到Valmont，你會想起甚麼？其實除了一系列的皇牌貴婦級護膚品，VALMONT Storie Veneziane的香水同樣吸引，高貴淡雅又充滿品牌特色的獨特香調，成為不少小眾香水控的必藏之選。今個夏天，Storie Veneziane特別推出三款夏日限定香水，包裝更綴以不同的優雅圖案，讓各位在享受不同香氣之餘，亦為夏日添上活力色彩。

活力海漾淡香水Sea Bliss Summer Joy Limited Edition

第一款是天藍色雲石紋的活力海漾淡香水，以海洋氣息作清爽的前調，再加入澄澈又溫柔的梔子花及白麝香，讓人一聞就猶如置身海邊度假一樣。

浪漫繁花淡香水Blooming Ballet Summer Joy Limited Edition

若然你是花香調的愛好者，絕不能錯過這款浪漫繁花淡香水，輕柔細緻的花香調揉合了新鮮而標誌性的玫瑰花香、清新的小蒼蘭和溫柔的白麝香，令整體香調層次提升，更能展現出女性的知性美。

綠意盎然淡香水Fizzy Mint Summer Joy Limited Edition

最後一款就是適合清爽、明亮夏日的綠意盎然淡香水，清新柑橘香調與大自然融合，以佛手柑、新鮮薄荷及馬鞭草，揉合出充滿綠色、黃色亮麗感覺的自然系香調，展現出大地悠然而和諧的感覺。

查詢：VALMONT Storie Veneziane