夏日必備清爽好物！The Ordinary最暢銷洗面乳回歸！Caudalie葡萄籽透薄防曬

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

The Ordinary最暢銷的洗面乳回歸——角鯊烷潔面乳

來自加拿大的The Ordinary近年可謂討論度十足，不管是大熱item——100純植物角鯊烷油，還是Matrixyl 10% + HA高強度胜肽配方，親民的價錢和針對性的效果都讓人忍不住回購。除此以外，深受歡迎的角鯊烷潔面乳在停產了好一段時間後，都終於重新回歸！潔面乳蘊含角鯊烷和親脂性酯類，角鯊烷作為親膚性極高的成分，能快速滲透肌膚，順帶將其他配方營養帶進底層，加快吸收。潔面乳成分溫和，能有效卸除殘留肌膚上的妝品。在使用時，經手心輕揉，乳液狀的潔面乳變成透明油狀，溶解化妝品及鎖緊肌膚水分，洗完臉後肌膚不會繃緊、乾燥。

查詢：The Ordinary

Caudalie葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳

即將踏入7月，只見天氣愈來愈炎熱，防曬成了必不可少的妝品。Caudalie近日推出升級版的葡萄籽全效輕透抗氧防曬乳，葡萄籽成分是品牌的皇牌，有抗氧化及美白功效。升級版的防曬除了皇牌成分，還有葡萄籽多酚、雲杉 萃取及維他命E配方，主打低敏、透薄、不泛白，而且這款天然防曬乳液還以創新的「海洋友善」防曬濾光系統，增加防曬系數，抗UVA、UVB的同時，也抗藍光、抗皺、抗氧及抗污染，不論戶外運動還是日常都十分適用。

查詢：Caudalie

韓國人氣藥妝店Olive Young的夏季之選：BRING GREEN茵陳蒿鎮靜補水面霜

近年，不少來自日本、韓國的美妝品牌或人氣藥妝店以不同形式進駐香港。當中包括韓國人氣藥妝店Olive Young，以獨家進駐的形式登陸萬寧，同時帶來韓國的一些大熱品牌及產品，如科研生物皮膚品牌BIO HEAL BOH、綠色植萃護膚品牌BRING GREEN和彩妝品牌WAKEMAKE等。高性價比及親民價錢，讓人不忍一試。當中BRING GREEN的茵陳蒿鎮靜補水面霜似乎就是夏季輕盈的選擇，上臉水潤透薄，還有淡淡清香；配方中蘊含54.59%的高濃度茵陳蒿提取物，有助改善敏感、淨化毒素功效，添加的佛手柑精油更具消炎作用。

查詢：BRING GREEN