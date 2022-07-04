衝擊夏日的一抹清爽透亮！Hermès全新紫羅勒古龍水、Drunk Elephant活膚日間精華、The Ordinary多肽睫眉精華

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

悄悄崛起的一抹綠：愛馬仕紫羅勒古龍水 EAU DE BASILIC POURPRE

夏日似乎就需要一抹充滿活力的色彩！不知大家今年是否有察覺，綠色悄悄在時裝界崛起？近日，愛馬仕推出的古龍水也用上了一抹清透而明亮的綠色，彷彿在宣告夏日的到來。這款新品是品牌的紫羅勒古龍水，以翠綠羅勒為基調，綴以清新的卡拉布里亞佛手柑，和帶點不羈的天竺葵，加上沉靜的廣藿香和多種香料的衝擊和讓人眼前一亮的綠色瓶身，著實為夏日帶來一絲來自地中海陽光四溢的芬芳。

查詢：Hermès

Drunk Elephant C Firma活膚日間精華

其實不管一年四季，想保持白暫肌膚的女士總不會放過美白好物。不過夏日的紫外線似乎讓愛白的女士腳步更為緊湊。維生素C是最常見的美白成分，但鑑於感光性，不少維C都建議夜晚使用，不過Drunk Elephant這款 C Firma活膚日間精華就歡迎女士在日光日白，光陽地下都可以使用！配方蘊含強效抗氧化複合物，包括 15% 抗壞血酸、0.5% 阿魏酸及 1% 維他命 E，在美白的同時令肌膚更加明亮緊緻，改善膚色均問題；再者，內含南瓜發酵萃取及透明質酸鈉等配方，能有助發酵溶解表面死皮細胞，改善肌膚吸收護膚品。這款活膚日漸精華雖然適合在日間使用，但建議於防曬霜前使用，有效防止污染和紫外線產生的自由基損害。

查詢：Drunk Elephant

豐盈健康的睫毛與眉毛的秘訣！The Ordinary多肽睫眉精華

比起濃妝，近年似乎更流行「化了好像沒化」的偽素顏妝。不僅自然舒適耐看，還像白開水一般清純，潔淨。偽素顏妝除了底妝要夠自然透薄兼無暇外，也可以從眼妝入手。以裸色眼影為底，綴以淡淡的內眼線，眼睛起碼不會無神，但想散發bling bling的感覺，睫毛是關鍵。

The Ordinary 近日推出了多肽睫眉精華，配方蘊含11種活性成份，包括四重勝肽複合物和多種天然成分萃取，能促進睫毛和眉毛增生，這款精華可在每日潔面和塗抹精華後使用，每日使用兩次可提升濃密度，從根本入手，讓妝感更為自然。

查詢：The Ordinary