夏日美白好物！連何超蓮都愛的XOVĒ白松露美白系列、Pola雙效袪斑精華凝乳、Augustinus Bader精華乳霜

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。



編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。







#1 XOVĒ Snow White Truffle美白修護系列











在炎炎夏日，想保持肌膚亮白，不止要提防紫外線，還要額外用心！比如說抑制黑色素、改善和均勻膚色、高效抗氧等……想一次性滿足這些要求，不妨留意瑞士白松露護膚品牌XOVĒ於今個夏日推出全新Snow White Truffle 美白修護系列。這個系列共5 款產品，包括淨斑精華、面膜、修復乳霜、潔膚棉、卸妝膏，從清潔到護膚，一步到位。全新系列蘊含珍貴的白松露成分，能抑制黑色素活性，預防及減淡色斑，煥白和均勻膚色，此外還有維他命B3 和維他命E及神經醯胺 3，能修復肌膚屏障和防止水分流失，改善敏感肌膚等就連最美千金何超蓮都愛！







查詢：XOVĒ







#2 Pola 升級版雙效袪斑煥白冰玉精華凝乳







POLA 的WHITE SHOT系列顧名思義，就是針對美白和抑制黑色素的功效。近日，這個系列有升級版的配方，而被選中的小孩就是雙效袪斑煥白冰玉精華凝乳。全新的升級版應夏日而生，以溫差屏護為主設計，就是說讓水分保留在肌膚表面及角質層，從而保護肌膚在溫度變化角度的環境下也能免受影響。此外，成分中還加入了黑梅百合精華和山桑子葉精華，以及品牌原創的複合物PCE-DP，抑制黑色素的積累，促進新陳代謝，防止色斑誕生；還有山楂果精華和香茶菜精華，讓肌膚變得柔軟明亮，讓肌膚散發光澤感。



查詢：POLA







#3 Augustinus Bader藍鑽水凝精華乳霜







曬後的肌膚最缺水，既要保濕，又要清爽，不妨試試德國品牌Augustinus Bader最新推出的The Light Cream。以往，提及這個品牌，首先印象便是品牌的皇牌The Cream，主打修復抗衰老，質地上也是較為厚重，適合冷氣下的夜間和冬季使用。品牌走科研路線，近日推出的The Light Cream用上了專利技術 TFC8®，主打輕透、保濕和平衡，滿足喜歡透薄質地的女士，與此同時，保濕之外，還有啞緻的功效，能快速吸收，保持肌膚滋潤且清爽、無瑕，特別適合油性至混合性肌膚使用，尤其適合容易受潮濕天氣影響的所有膚質。



查詢：Augustinus Bader



