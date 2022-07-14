LOEWE全新青瓜香氛蠟燭！淺綠陶瓷罐與清新可口的香氣，為夏日高溫帶來一絲柔和及涼意

一個品牌能吸引你的，未必僅僅是它的設計，還有品味和品牌文化。近日，時尚品牌LOEWE的創意總監Jonathan Anderson與調香師 Nuria Cruelles為品牌帶來了一抹清新香氣，推出一款全新的青瓜香氛蠟燭。

奶白的蠟燭由淺綠的陶瓷罐承載，蠟燭以天然蠟料製作，看著中間的棉芯，還沒點上，就已經能想像到青瓜的那絲清涼可口。除了濃郁的青瓜清甜香氣，蠟燭還帶有一絲海洋氣息，在燃點後還有陣陣薄荷芬芳，為空氣帶來一絲涼意。

全新的蠟燭除了淡雅的淺綠色調外，陶器底部還綴以啡色皮革，壓印了品牌的標誌及這次品牌代言人吳磊的名字。盛載蠟燭的陶瓷罐，編者認為簡約下的設計下帶著絲絲柔和，再配合如Pastel色調的釉彩，讓人感覺舒適放鬆。除了今次全新推出的青瓜香氛外，其餘的一系列香氛蠟燭，如淺黃陶瓷罐的Honeysuckle香氛、淺藍陶瓷罐的Cypress Balls香氛、甚至純白陶瓷罐的Oregano香氛，均很適合安放至家中，為空氣帶來一絲愜意，調劑生活。

查詢：LOEWE