一件單品化出簡約、誘人眼妝！Dear Dahlia、Three溫柔浪漫眼影盒、24K純金眼線筆

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。



編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。



小小雲石盒子中的簡約誘人：Paradise Dual Palette



在韓國有極高討論度的Dear Dahlia不知香港女生又有沒有留意呢？大理石的包裝下，是甜美、知性、溫柔的色調，不管是玫瑰粉，橙調裸色、蜜桃色都十分適合上班和日常約會。還有每次看完其社交網站的示範影片，都忍不住感概淡淡的妝容卻透出花開一般的乾淨與誘人。近日，品牌為summer essential 推出Paradise Dual Palette。小小的雲石盒子內，有三個色調的眼影，分別為一個基本色/打底色，加兩個帶閃且深淺不一的大地色調。不多也不少的色澤相信就是Dear Dahlia總是化出乾淨且誘人妝容的訣竅。





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查詢：Dear Dahlia Paradise Dual Palette





24K純金的自然閃耀：Endless Silky Eye Pen Eyeliner



不知道眼線對各位女士來說，是否眼妝的精髓，但於編者而言，它是每天必不可少的化妝步驟。因此，眼線筆也成了化妝品中的必備的消耗品。不過除了最常用的黑色外，不妨嘗試一下其他色系，為眼妝添一絲新意。其實彩色的眼線筆近年就有不少品牌推出，包括Gucci Beauty、NYX、Three等等，不過今次想推介其中一款金色眼線筆，畢竟金色不算太常見，且上眼效果型格冷艷。這款Endless Silky Eye Pen Eyeliner出自Pixi Beauty，有23個色調，其中金色色調的成分為24K純真，色調十分自然、散發讓人舒適的光彩，與此同時，眼線筆不含油分和香料，持久防水，抗氧化的功效讓其不會暗沉。



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讓眼妝帶著浪漫氣息：Three Sound in Colors 魅光幻眸眼采盒



談及彩妝，日本品牌Three每季都會有新品，時而推出夢幻而浪漫的色調。近日以Sound in Colors為靈感，推出了一系列秋季美妝品，包括三款不同色調的眼線、兩款四色眼影盒、兩款玫瑰色調唇膏，以及三款不同色調的含植物油的指甲油。Three的彩妝都有一個特色，走金屬路線，就算是柔和的色調，也有散發微光／珠光的效果，讓妝容看起來更立體。今次推介的這款眼影盒，其中有一款就有仿如薰衣草般的浪漫，紫色中帶著沉靜的藍，散發著微醺的效果。眼影帶著金屬質感，但粉質細膩、讓啞織的妝感更為精緻。當然配以同系列的彩色眼線更能特顯具質感的眼妝！