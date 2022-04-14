岳敏君展覽「拈花一笑」：如回聲般的筆觸，在藝術的洪流裏，留存延綿的餘音

中國當代藝術家岳敏君於當代唐人藝術中心（Tang Contemporary Art）舉辦近十年來首個與畫廊合作的個人展覽「拈花一笑」，其中展出了著名的「笑臉」系列和全新創作的「花」系列作品。兩個系列的作品都似是各自在呼應著希臘神話故事中，納西瑟斯（Narcissus）和厄科（Echo）的經歷。

納西瑟斯是一名全希臘最為俊俏的男子，他的美貌吸引了城內的女性展開追求。然而因為他性格孤僻，所以都逐一回絕了她們。其中一位追求者為掌管一座山脈的仙女厄科，她鍾情於打獵和嬉戲，在山谷裏總會傳來她的笑聲。在納西瑟斯拒絕了她的追求以後，厄科因為悲傷而讓自己化成了山中的岩石。人們於山谷之中，仍然會不時聽到她的回聲。納西瑟斯在一次經過池塘的時候，看見了自己的美貌而愛上池中的倒影。他因為無法擁有水中的影像而鬱鬱而終，在他死後池塘邊陲長出了一朵水仙花。

花的姿態

岳敏君的「笑臉」系列一直為人所熟悉，大多對於這一個系列的詮釋，都是在訴說那一張笑臉是在反映90年代的中國人於社會轉型下的一種忐忑心境。在「花」系列開展了以後，岳敏君似是逐漸脫離了一種對於社會層面上的考量，而是蛻變為一種在於個人精神層面上的關注。在「花」系列的作品中，如「百合花」、「芙蓉葵」及「吊燈扶桑」等，他以不同性別、身分和服飾的人物作為主體；其中就是失去了於「笑臉」系列中，那一張在「別光」與「拳頭花」裏屬於藝術家自身的臉孔。「笑臉」系列就像納西瑟斯一般，擁有一張為人歌頌的臉孔。或許岳敏君在這一次「花」系列的創作中是為著把自己最具代表性的元素以物件掩蓋，測試觀賞者在沒有標誌性的臉孔下，人們還是否會接受他的作品。

回聲的證明

岳敏君或許想要擺脫納西瑟斯的影子，成為猶像厄科一般的存在。藝術家似是在透過「花」系列的作品摒棄了讓人為之傾慕的樣子，以回聲一般的筆觸在藝術的洪流裏，幽幽地留存延綿的餘音。作家三毛曾在音樂專輯「回聲」的文案中寫道：「回聲是一種恫嚇，它不停息的深入人心，要的不過是一個證明。」岳敏君在沉澱了十年以後的個人展覽中所表達的主題，並不是要為著批判社會上的荒謬狀況，而是對於自身作為一位藝術家在身分認同上的反思。

岳敏君個人展覽：「拈花一笑」

日期：即日至 2022 年 4 月 30 日

地點：當代唐人藝術中心 H Queen’s 香港中環皇后大道中80號10樓

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參考文獻

三毛（1985）。《回聲：三毛作品第15號》。台灣：滾石唱片。