藝術家鄺詠君：死亡或許是一段相濡以沫的經歷，在恐懼之中得到無形的救贖

鄺詠君於同年開展了兩個以水果和它們表面上的霉菌為主題的水墨與壓克力彩作品「Fruits are born to be food」及「Mold」。她透過觀察水果的生長與變化,來剖述生與死之間的過程。仍然在香港中文大學修讀藝術的鄺詠君是一位坐在迴轉壽司運輸帶面前的客人,一直都透過觀察身邊所發生的事物作為創作靈感,她逐漸確認了自己對於生死議題的執迷。這一系列可以被歸納為「觀察時期」(2008年至2011年)的作品,鄺詠君選擇了由外而內的方式,從盛載著新聞事件及水果的運輸帶上,引首以望靈感與題材的到來。

