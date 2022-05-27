27/05/2022
Art Central 2022：3大最為矚目的藝廊！當中有甚麼焦點作品？
林靖風 Cyrus Lamprecht
林靖風 Cyrus Lamprecht
荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。
Instagram：@cyrus_lamprecht
夢囈之上
隔週四更新
在香港會議展覽中心舉辦的藝術展會「Art Central」，除了展出國際知名藝術家的作品以外，展會亦致力協助新晉藝廊的發展及發掘本地年輕藝術家的潛能。在各個藝廊所展示的作品中，部分藝術家已嶄露漸趨成熟的風格，同時亦嘗試開展具實驗性質的藝術創作。展會的項目涵括與藝術家對談的講座、行為藝術表演及多件大型裝置作品，以呈現當代藝術多元化的一面。「Art Central」將於本星期六（5月28日）開放予公眾欣賞，現在率先為各藝術愛好者挑選了三大最為矚目的藝廊（排名不分先後）：
「JPS Gallery」| 展區：B1、P4
由香港藝術家李思汝（Afa Annfa）為「異體」項目塑造的大型裝置作品「The Magical Hoop」，以香港洗衣房和英國公寓的空間，交疊著藝術家筆下所創作的角色「琪琪」的形象，反映著在社會動盪和疫情的影響下所承受的壓力，從而衍生出一種對於希望的渴盼。
藝術家b.wing在完成了四月的個展「It’s time for Plan b.」後，再一次在展覽內築建一個配以手寫文字的小型工作室空間，以展示最新創作的油彩和陶瓷作品。本身以香港舊建築和街景作為創作主題的藝術家趙綺婷（Elaine Chiu），以壓克力彩繪製全新系列作品「Sugar Wonderland」，追溯著兒時帶有夢幻色彩的回憶。
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