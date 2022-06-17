林嘉欣個展「Take Care You 好好聊療」：在瓦礫中尋找失落的身分，讓微醺的回憶修補殘破的裂痕

在瓦礫中尋找失落的身分，讓微醺的回憶修補殘破的裂痕。不曾經過燒製的陶泥易於破碎，其中脆弱的特質讓香港藝術家林嘉欣，反思著生命中的一種多變的可塑性。她於兩年前投入了陶瓷藝術的創作，在全新的北角公共藝術空間「油街實現」舉辦了首個陶瓷裝置藝術展覽「Take Care You 好好聊療」。空間主要由三個部分組成：一段記錄表演者打破超過2500個生坯飯碗的短片、由碎片堆砌而成的雕塑作品及經過高溫燒窯的陶瓷凳，展示著一段破碎與重組的過程──在虛幻與現實之間流離。

慢慢拼湊的四不像

在臺灣歌手齊秦所演唱的歌曲「夜夜夜夜」中，熊天平填寫了以下的歌詞：「慢慢的拼湊/慢慢的拼湊/拼湊成一個完全不屬於真正的我」，彷彿在呼應林嘉欣於展覽中所呈現一種的無力感。在五分鐘的短片中，藝術家聯同表演者翟凱泰、甄詠蓓及江駿傑，重組著眼前生坯飯碗被打破的過程。表演者手執著飯碗，在一些帶有戰慄感的音樂伴隨下到處遊走，有時候他們還會把飯碗的邊緣貼於唇上，似是在試探嘴唇會否被割破而淌下鮮血的可能。每一位表演者在短片的後段，把飯碗反覆地摔在地上，並作出無聲的呐喊，地上亦因而滿佈碎片。在飯碗都摔破了以後，畫面上瀰漫著塵埃；

丹麥哲學家齊克果（Søren Kierkegaard）曾在「恐懼和戰慄」（Frygt og Bæven）中論述：「他（老兵）的心依然年輕，不會忘記那些曾經使他經受鍛鍊的恐懼和戰慄，這些恐懼和戰慄儘管成年人可以控制，卻沒有人可以完全克服──除非他得以抓住最早的機會去進一步追求。」人們在社會中不斷拾起碎片往身上拼湊，從而想要堆砌出一個自己想要的身分。然而在急於成長的旅途中，我們都會因為眼前的利益而成為了一個四不像。「失去」並不可怕，失去了「失去」的慾望才是生命的盡頭。

自由與空虛

由生坯飯碗堆砌而成的裝置作品，彷彿只要從中取出了一塊碎片，就會讓整座山丘倒陷。縈繞著裝置的是一系列經過燒窯和上釉的陶瓷凳，讓在場的觀賞者坐下欣賞展覽。凳子上以手捏製的孔洞與碎片之間形成的縫隙是不一樣的，前者充滿著自由，後者則充滿著空虛。人們為自己的身分築建一個堅韌的軀殼，但是在某一些不幸的事情發生了以後，一個無由的空洞就隨之出現了。在本來平滑的外表上，浮現了斑駁的圖案。每一個人被拋擲到社會以後都想要被牢牢包圍著，從最初出生的時候被冷冰的毛巾所擁抱著，到習慣了由父母、伴侶及朋友所傳來的和煦體溫，人們所渴求的或許都只是一份與生俱來的安全感。

溫柔的孤獨

林嘉欣把生坯碎片帶回工作室為它們賦予新生，重新捏製成可以讓在場觀賞者「領養」的陶瓷飯碗。一些因為無形的壓力而破碎了的自我，似是得到了一次重生的機會。臺灣唱作人李宗盛在歌曲「山丘」中寫下：「命運的左右/不自量力地還手/直至死方休」，人們天生的孤獨感讓自己成為一個獨立的個體，彷彿孤獨在命運的左右下演化為一個詛咒。我們在反抗荒謬的時候，偶爾遇上了同樣被孤獨所折磨著的人。在那一刻我們才驀然發現，原來孤獨也不過是一種溫柔的語言，

*「Take Care You 好好聊療」展覽已於6月12日結束。「油街實現」的玻璃屋空間現正展出音樂藝術家江逸天的作品「海海海」，同場仍有林嘉欣所捏製的陶瓷凳和短片在空間內的展示櫃展出。

江逸天個展：「海海海」

日期：2022 年 6月13日 至 6月26日

時間：14:00—20:00 （星期一）、10:00—20:00 （星期二至日）

地點：油街實現 香港北角油街 12 號

查詢：https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/our_living_library.html

參考文獻

李宗盛（2013）。《山丘》。臺灣：相信音樂。

張卓娟（譯）（2017）。《恐懼與戰慄》（頁5）（原作者：Søren Kierkegaard）。香港：商務印書館。（原作出版年：1843）

齊秦（1996）。《絲路》。臺灣：上華唱片。