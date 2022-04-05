Oscar 2022紅地毯上的新、舊派西裝大對決！懷舊的四扣一、低魚嘴領、超厚膊墊統統出現在年輕演員身上

今屆奧斯卡得獎名單可能是最鮮有談論的一年，大家焦點都落在那一巴掌。就連名牌子列陣的紅地毯盛況都彷佛只被媒體輕輕帶過，可是筆者發現今年眾男星們的洋服造型各走極端、滿有觀賞價值，完全是新、舊世界的大對決。有趣是年輕一輩演員穿得傳統old-school，老派演員反而偏好近代甚至2000’s風格，可算是紅地毯上的奇景。

老派演員就用Bill Murray作代表人物，解構「近代」風格的西裝。首先是lapel領尖升得較高，是現今普遍牌子的慣常做法，而且這個窄領也是相當2000’s口味，可能因為是Dior的出品吧。另外衫身亦窄得起皺，大量褶痕不知是因為膠水離襆抑或是真的穿了太多年。總之以他這年紀穿起如此窄身西裝是有點尷尬，走紅地毯的話就更加慘不忍睹。

反過來，年輕一輩又怎樣old school？最明顯是大家不約而同擁抱70’s以前的元素，例如Kodi Smit-McPhee身穿這套Bottega Veneta西裝的領口很闊，魚嘴位沉得較低，版型樣式復古，跟Bill Murray那套千禧年西裝是徹底相反。而且孖襟鈕位造了’4x1’(裁縫稱為「四扣一」)，即是四枚鈕只扣左下那枚、其餘是裝飾，這種非常懷舊的細節應該不太常見吧？

奇就奇在全晚出現了好幾套’4x1’孖襟，例如Mr. Grey, Jamie Dornan身上這套Valentino亦採用同樣設定。更old school是它又闊又大的剪裁，魚嘴位及胸前V-shape都沉得很低，仿似回到了1950年代， 大概是洋服潮流的一點come back。

當然，同場也有’6x2’孖襟的出現，「六扣二」是現今最常見普及的樣式。但留意Travis Barker這套Maison Margiela的魚嘴位同樣沉得非常低，而且超重膊墊結構、整體輪廓線條亦散發著強烈懷舊味道。

不得不提Riz Ahmed這套超闊身剪裁西裝，有點接近1940’s Zoot Suits，進化了的是衣長及褲長比例上之拿捏，時尚地復古。另外，關鍵是膊線造了’extended shoulder’伸延出去…

這點幾乎貫穿了全晚所有年輕演員的西裝造型，例如Andrew Garfield那個異常凸出的超厚膊墊，跟我們想像年青一輩流行relaxed、unconstructed suits有很大出入。還有 Timothée Chalamet那幾乎成一字線的膊墊，對於膊窄、瘦削身形起了僭建效果，目測每邊膊線多出了3寸，想像下加起來總共有6寸之多，所營造的舞台感、壓場氣勢確實非同凡響。