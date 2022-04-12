12/04/2022
可持續時尚生態系統：奢侈品二手平台Mr Porter Resell登場，第一身實測操作方法、疑難排解懶人包！
汝勤
汝勤
本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。
The Dapper Style
逢周二更新
還記得很多年前到日本公幹，一個當地老廠家說著「高島屋百貨亦新開設了的二手專櫃，second-hand luxury的時代要來臨了」。結果接下來二手時裝平台真的發展得很厲害，second-life、pre-loved、less-waste、sustainability…這些偉大概念重新包裝了「中古買取」行業，對一般香港人而言，靠著Carousell、Marketplace斷捨離、套現或抄賣更早已駕輕就熟吧。
最近Mr Porter亦聲勢浩大推出了RESELL平台，不少時尚媒體都轉述官方文字報導，可是實際操作又怎麼樣？單純看這三個步驟已經滿腦子疑問… 因為二手商店頁面並不存在，到底衣物會賣到哪裏？誰去辨別真偽、檔次定價？拍照也不用，實物狀態質素被拒絕又怎樣？！
就讓筆者作第一身實證，測試這個「可持續時尚生態系統」，跟大家找出答案！
STEP 1
要上載想放售的產品，首先是選擇產品類型，欄目包括男女裝衫褲、包袋、鞋等。筆者這件Barbour Sweatshirt其實也研究了好一陣子才挑得到。
因為古怪的是，很多牌子及類型也未能提供選項，比方說想放售一套Paul Smith Suits（也在Mr Porter有售，夠大路吧？），可是’Paul Smith’、’Suits’兩者都不存在於清單當中。又例如’Levi’s’品牌雖然存在，卻未見有’Jeans／Pants’之類的選項，反而能有’Ties’… 到底他們是怎樣定位’Pre—approved Brand’產品？
細看下發現褲子也只能選’Designer Trousers’，即是排除了一般的牛仔褲或運動褲。當然，你也可試試將sweatpants視作’Designer Trousers’，但下面’Pre-approved Brand’是不可能存在運動或休閒牌子的選項。
‘Footwear’方面亦局限了’Sneakers／Loafers／Boots’僅三款，其他Oxford／Derby…綁帶皮鞋看來一律不接受。Mr Porter似乎篩選了「有信心」的產品來進行回收，所以筆者要挑選三件能滿足所有牌子、分類要求的產品也並非易事。
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