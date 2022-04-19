輕鬆入門中古Hermès領帶！4個簡易分辨真偽Tips，重拾「過去」的時尚華麗與美好時光

根據筆者的觀察，很多擁有Hermès領帶的男士，自己都未曾有選購Hermès的體驗，因為領帶全是女友或太太「配貨」而來的，實在身不由己……如要先發制人、挑選自己心儀款式，個人認為中古Hermès是個更浩瀚的世界，對比起現在設計傾向玩味的新款，以前舊有款式總是更典雅一點，又可追溯至不同年代的風格背景。

在網拍或IG shop搜尋#vintagehermestie可以找到不少中古美品，可是大量vintage Hermès tie當中難免存在冒牌假貨，但只要懂得留意以下4點工藝特徵，基本上已足夠大家縱橫二手名牌市場、一眼辨別真偽！

#1 兩嘜牌的馬車輪圈孔數不同

每條Hermès領帶上也有著兩個logo嘜牌，重點細看裡面兩架馬車圖案，驟眼相似、實際上暗藏分別！圖左方keeper loop(印著’100% silk, dry clean only’)上面的車輪圈孔是6個，而圖右方嘜牌(印著’Hermès Paris’，有©即是70年代後出品)的車輪圈孔卻只有5個。冒牌貨通常都在這細緻之處露出馬腳，兩處採用一樣圈孔數量、一樣的logo。