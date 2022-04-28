男士配戴珍珠頸鍊的熱潮在兩年間回落？奢侈時尚x街頭服飾背後的Genderless意義

男人戴珠寶首飾從來不算普遍？Bling Bling的效果最多來自雙手上的戒指、手鍊或袖鈕點綴，何況現今男裝穿搭傾向極簡休閒，絕大多數是T-shirt、短打出門，要carry金銀珠寶談何容易？買得起都戴唔起。

不過奢侈時裝行業總會設法修補斷層，例如珍珠頸鍊正是銜接high fashion、street fashion的最強武器，可是我們這兩年才有幸目睹它的興起，卻很大機會見證著它的衰落。今季已明顯少見了名人紅星配戴珍珠鍊造型登場，兩大男裝網購平台亦沒怎麼維持它的熱度，難道是時候來個中期檢討？

珍珠鍊的「殺傷力」不在於視覺美學，而是思想衝擊。美男子如Harry Styles穿起女裝戴起珠鍊真的稱得上絕配嗎？也不好說。可是造型背後帶出genderless的思維意義，時裝行業向來就渴求著這種衝突刺激，筆者亦很樂於見到這點小革命，畢竟社會對男女性別的定型還是無處不在。誰說男人穿起中性/女裝打扮就一定要厚粉加眼線？laid-back大叔也能夠自然展現女裝飾品的美態。

其實珍珠鍊在Hip-Hop圈子裡已被追捧了好一段時間，打從2010’s中期開始Pharrell Williams便經常配戴作造型一部份，來到2019年A$AP終於令它變得親民又「順眼」，成功融入男裝休閒服飾當中。老實說，珍珠的光亮感跟夏日服飾的綿麻質感並不怎樣匹配，我認為貝殼的質感反而更適合作男裝飾物，至少衣衫上早已存在著貝殼製的鈕，整體和諧又同樣天然。

不過重點落在Generation Z對奢侈時尚的解讀。有別於前兩代人，他們喜歡高級時裝卻十分忌諱拘束感，就算多美輪美奐的領帶、大褸、皮箱……走出來都顯得過份拘謹正經，luxury sport/ street wear的波鞋、腰包才正合心意，總之打扮看來要effortless(即使實在很用心)。所以到挑選奢侈飾物，首要條件是能襯得到t-shirt或風褸，珍珠鍊正是在此時刻被捧上這個位置。

當然，筆者還是覺得珍珠鍊的質感跟幼滑的羊毛布料更相襯，配起poly/nylon製的風褸、運動服總是帶點土豪氣息，對比下Machine Gun Kelly兩個造型便能感受到。男人配戴珍珠鍊其實是件美好的事情，最佳駕馭的方法就是像Harry Styles，頭髮凌亂、鬚根滿面的盡情散發男性荷爾蒙，因為這樣的突兀感才是造型精髓所在。