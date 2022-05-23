誕生於149年前的經典！回顧過去7代元祖牛仔褲，細看Levi's 501的剪裁細節！

在149年前的美國「舊金山」，有位叫Jacob Davis的裁縫發明了用鉚釘補強來製作帆布工作褲， 因欠缺資金生產便寫信給服飾批發商Levi Strauss洽談合作，兩人終於在1873年5月20日成功註冊專利，後來這商品型號叫「501」。

後腰立體剪裁、橘黃車線、 銅鉚釘、懷錶袋（現在當零錢袋）成就了百年經典牛仔褲樣式，今年正值它的149歲生日，在這’501 Day’回顧一下歷代轉變中筆者最喜歡的7個年份款號！

#1982年

先由最近的年份說起。80年代那石磨藍牛仔褲形象對小時候的我簡直是啟蒙，看著荷里活電影、Bruce Springsteen ‘Born in the U.S.A’封套、一系列grunge rock bands的造型到中學時第一次儲錢買衫就是501牛仔褲。具收藏價值的都是selvedge denim（褲腳反起會見布邊，是最傳統的窄封布），因製作成本高昂而在80年代中期被棄用並改以闊封布取代，所以1982是最後一個有布邊的501年號。

#1978年

跟1982只是相差短短四年，1978年的501在剪裁尺寸上已稍有出入。被歸類為「尾期66」型號，大致上繼承了60年代的偏貼身剪裁，帶少少「蘿蔔褲」影子，筆者量度過條W30腰碼的vintage原版，褲腳開口是15寸，這個比例以現今裁縫（西褲）角度是相當標準的直腳褲，亦是一眾high—fashion牌子最常模仿的版型。

#1954年

1954是個很特別的年份，Levi’s正式跳出西部工裝的定位並擴展到東岸，嘗試攻佔時尚休閒市場，因此1954型號是唯一用拉鍊（不是扣鈕)的501Z（zipper）。基本上這些早期年份牛仔褲在現時已很難買到deadstock原版（還是捨得著），但是LVC（Levi’s Vintage Clothing）服裝線有推出各個經典年份的復刻品，我有將同碼的復刻、原版501Z觀察比較，發現這年份的剪裁是特別錐形、修腳的，大概是對準東岸時裝市場的設定。

#1947年

1947 501是現代牛仔褲的成型狀態，殿定了從此以後的五袋牛仔褲模樣，準備迎接二戰後的嬰兒潮。以筆者擁有的LVC當中這條的上半部是最貼身剪裁的，即是褲浪、大腿都非常close fit，可是小腿卻同樣是15寸開口（以W30來計）。也許因為貼身穿著關系，操牛（經年著用）的色落程況是最對比鮮明，誇張得像洗水效果，當然磨損穿洞亦會有一定厲害。

#1944年

令牛迷最趨之若騖的二戰型號1944 501，又稱501S（‘Simplified’簡化版），在戰時物資短缺情況下省去所有早年西部工裝細節（吊帶鈕、調節扣、褲浪撞釘等），連後袋的海鷗裝飾線都是顏料塗而並非車縫。W30腰碼的褲腳開口足足有16寸之闊，而且非常高腰、浪深有11.5寸（比往後的型號都深了1.5寸），雖然現在大部人都會買稍稍oversize來低腰穿著，但個人認為穿高腰（幾乎蓋過肚臍）配襯40’s短身上衣才是最原汁原味。

#1915年

數到有吊帶鈕、調節扣等早期設定的年份型號有好幾個，可是1915是深具代表性的歷史年號。首先是見證（已故）White Oak Cone Mills牛仔布廠跟Levi’s展開跨世紀合作的開始，即是所謂’Golden Handshake’。另外Levi’s在1915年世界博覽裏拿下了’Grand Prize Award’，對其高級品質作出了重要肯定 。W30的褲腳開口有16.5寸，剪裁固然是意料之內的loose fit。

#1880年

幾乎算最早期的復刻型號，1880年時代還未有501款號出現，卻可視為接近Jacob原祖設計的牛仔褲初型。此種old west背景的服裝放在現今的配襯角度是有點違和感，但仔細欣賞其車縫細節（單針縫紉、打碎褶）是非常欣心悅目，充滿裁縫匠氣。加上LVC忠於當年設定使用natural indigo製作，這個獨特又鮮豔的靛藍色是我在云云501裏最喜愛的。