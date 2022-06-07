《Stranger Things》第四季延續80年代時尚，主角身上出現最多的竟然是這個牛仔品牌？

追劇這回事，很多時候是個情意結，又似種信仰，不論上季劇情發展如何，到今季你還是會追看下去的。萬眾期待的《Stranger Things》season 4終於在上周播出，還記得當初首季登場時讓我完全重拾了兒時看《Goosebumps》情懷，相信劇組受到這部初代青年驚慄小說的不少啟發。

劇情以外，美術設計及人物造型向來是此劇一大亮點，每季都將70’s-80’s風貌發揮得淋漓盡致。來到今季最令筆者察覺到，在畫面不斷重覆出現的牛仔褲，竟然是… Wrangler？！

帶著80's nostalgia氛圍下，蘿蔔褲、運動裝、白波鞋似是大家期望見到的服飾，加上過往《Stranger Things》又有跟Levi’s推出聯乘系列，怎料到今季會全被Wrangler所取代？每集可見主角們身上的藍牛、黑牛、啡牛……全屬Wrangler jeans！後袋那個黑旗、長方形皮版及W車花實在太高辨識度了。當然這三個顏色是很呈現到80年代的穿搭特色。

原來《Stranger Things》也跟Wrangler推出了聯乘限定，可是僅有牛仔褸跟Tee兩個款式，與之前Levi’s聯乘系列那個陣容可謂差天共地，而設計上僅與戲中Hell Fire Club帶有關系，好像欠缺一點代表性。在工藝層面上的發揮亦未見誠意，背圖刺繡是製作於黑色布上，再整塊車縫到牛仔褸的，並非直接繡在衫上，有點「成品後製」的感覺，仿如在一批Wrangler Jacket現貨上強加了塊黑色布。

這牛仔褸款的原型是1940年代的11MJ或111MJ，恰巧筆者有件1950年代版本。那時候的設計充滿特色，有別於Levi’s，胸前雙風琴褶是以圓形打棗補強，背後有action-back，兩側用胸帶扣作調節，而且內裡以橡根帶定位加固都算當時獨當一面的設計。其實Wrangler在香港向來是個偏冷門牌子，但在外國的聲望地位則較高，電影《Once Upon A Time In Hollywood》Brad Pitt就穿著件24MJZ牛仔褸，因為在60年代美國Wrangler可是跟Levi’s並駕齊驅的西部品牌。

筆者最喜歡Wrangler宣揚西部風情的手法，在1950-60’s期間購買它的牛仔產品是會附送一本漫畫書仔，筆者多年來也收藏不少。每本連載了一個知名Rodeo牛仔的故事、西部文化解說及產品介紹，正好當時Dude Ranch、Road Trip旅行大行其道，這本「小誌」是集玩味娛樂、實用資訊與硬銷廣告於一身，非常有趣，令我對1950年代的購物體驗充滿憧憬。

上周在意大利米蘭的《Stranger Things》首映禮亦滿有氣氛，很多人仿效戲中的80’s打扮穿搭，散發出時尚個性。古著本來就帶有生活趣味，從不同年代的服飾中都定能找到適合自己的，勇於嘗試更肯定會有意外收穫。