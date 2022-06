《Stranger Things》第四季延續80年代時尚，主角身上出現最多的竟然是這個牛仔品牌？

這牛仔褸款的原型是1940年代的11MJ或111MJ,恰巧筆者有件1950年代版本。那時候的設計充滿特色,有別於Levi’s,胸前雙風琴褶是以圓形打棗補強,背後有action-back,兩側用胸帶扣作調節,而且內裡以橡根帶定位加固都算當時獨當一面的設計。其實Wrangler在香港向來是個偏冷門牌子,但在外國的聲望地位則較高,電影《Once Upon A Time In Hollywood》Brad Pitt就穿著件24MJZ牛仔褸,因為在60年代美國Wrangler可是跟Levi’s並駕齊驅的西部品牌。

