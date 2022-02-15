商場裏的藝廊，藝壇裏的超市：推著手推車逛Art Supermarket，穿梭於充滿創意的Pop Art空間

「逛」超市的感覺，對筆者而言似很遙遠，平日踏足超市太習慣衝向目標務求瞬速了事，最近能讓我重拾「逛」的感覺，就是藝術品超市。

這充滿玩味的Art Supermarket位於chi K11藝術空間，途經尖沙咀地鐵站見到大型廣告展示已覺有趣。Pop Art跟商業消費文化帶密切關系，而我們最頻常的消費習慣可能就在超市，有想像過Andy Warhol的金寶湯變成港式午餐肉？這樣輕鬆逛超市肯定是讓大眾接觸藝術的不錯體驗，要融入生活當然不用煞有介事去藝術博物館吧。







這裏是雲集超過三十位本地藝術家的「聯展」，同時亦是歡迎購物的affordable art超市。據知策展人許開嬌與黃家銓是第三次用上這平易近人的主題概念，這回更加入了金魚街、波鞋街、茶餐廳等貼地本土特色，例如許開嬌自己的作品是刺繡於膠袋上的金魚，將這樣昂貴耗時的傳統手工用在常見的即棄膠袋之上，莫名衝突感觸發人思考，而且展品位於窗旁、透現著地鐵站環境，讓這些栩栩如生的金魚跟人來人往的群眾「互相輝映」。

作為一間超市，產品定必需種類繁多，這裏涉獵的題材及媒介當然不會少。雕塑家林繁盛的作品《姜先生》帶著冷酷調子站立著，沒有動態仿如凝住，但旁邊的粉筆可以讓觀眾在他身上「互動」，相信展覽完結一刻就可見到這位「被動」偶像的完整形態。另外一個頭雕作品《Anson Lo》似是個呼應，同樣圍繞著本土流行文化研究，而粉紅色塑膠的質感散發著一份玩味，細看可見原來是個錢箱，種種元素勾起筆者對懷舊玩具的回憶，又相當貫徹Pop Art那種創作思緒。

展場內的立體塑型與平面作品比例大約各佔一半，圍繞著香港流行文化的還有黃曉楓與再見．維多利亞的畫作，據知這趟是對廣東歌主題的延續，上次「以歌寫畫」引發觀眾思考，再用QR code「估歌仔」的趣怪念頭，今次變成融入環境的掛牌陳設，背景牆板亦巧妙地設計成茶餐廳一般，觀眾置身超市裏，但又能在卡位雅座休息，仿如空間穿梭、交疊融會，非常古靈精怪卻又非常香港地。