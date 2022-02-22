Fashion or Music？重現搖滾浪潮、樂壇回憶的時尚單品，背後文化令人無法抗拒

筆者經常這樣在腦海強迫自己將心愛事物二選一， 得出答案似乎就有點安全感，藝術vs設計，海鮮vs 肉類，咖啡 vs 紅酒……這些我統統能作個了斷，唯獨是音樂vs時裝，兩者文化實在是相輔相成到一個極點，彼此都不能失去對方。望見一件衫，腦海隨即奏起旋律，正如聽到一首歌，眼前自然浮現特定風格形象，兩者交織起來絕對可助燃你的購物慾。

基本上我是無可能會買Marc Jacobs上年這件閃石Tee，但因為它是復刻Placebo主音Brian Molko在九十年代的經典造型，還要找來他本人相隔二十多年再穿起這「Stunt Girl」拍攝宣傳硬照，令我立即想買件來收藏。雖然不知道當年原版出處從何，但Marc Jacobs這樣騎劫樂迷回憶的手法實在太高明，Placebo忠粉大概毫無還擊之力（即刻自己印一件亦不難），他這版本的’Stunt Girl’找到Brian Molko代言就頓時變成「明媒正娶」。

同樣道理，很少穿print tee的我遇著LVC x Central Station亦無法抗拒。追溯到80年代英國Manchester音樂浪潮的頂峰，設計工作室Central Station為樂隊Happy Mondays創作了多張標誌性的黑膠封面。上年被印刷成print tee連帶迷你黑膠吊牌，還有包裝都是別出心裁地模仿唱碟封套設計，怎能不叫樂迷心動？加上Levi’s頂級線復刻80年代造工，整體而言是遠超band tee級別的時裝精品。











除了藝術品一般的平面創作，音樂人本身的衣著打扮亦可以是重點。達明一派是本地流行樂壇裏最具個性的先鋒，在音樂路途上他們時而詩意時而迷幻，時而David Bowie，時而Pet Shop Boys，很難想像他們當年在呆板的主流樂壇到底怎樣生存，在八、九十年代識去「摷碟」、會去gigs／ band shows的樂迷應該小眾到不得了，大部份人都受電台電視的填鴨式教育。

今時今日回望達明一派依然不流庸俗，1987年的《名人奧運音樂會》裏劉以達身穿M65軍褸配條頸巾，黃耀明穿著二戰美軍Parka配件紫色樽領，如此hardcore的古著造型幾乎不曾在主流舞台上出現過，絕對是古著圈裏的音樂界別典範。