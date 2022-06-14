置身於科技與慾望的迷失世代，本地藝術家Kwan以藝術展現有趣奇幻的狂想曲

說起來，筆者已經從視覺藝術學院畢業十年了。時間過得好快，但我對這個地方依然充滿歸屬感，藝術總是最虛無飄渺的一門學科，卻同時又是我這輩子接觸過最好玩的事。因此我一直有留意畢業同學的去向，最近拜訪Kwan（黃君皓）的工作室，前年畢業的他可算是位新生代藝術家，帶給我很多有趣想法，分享了不同階段的創作經歷。

與其說是多媒體，不如說繪畫才是Kwan的主要媒介。早前見過他的裝置作品，包含不少混合媒介來呈現，實際上一踏進他的工作室便可感覺到是個「painting人」，繪畫對他來說始終是最得心應手的表達，拿著畫筆邊畫邊思考就最自在，有別於求學階段時追求精準的構思，往往刻意將意義、功能置入作品當中。而且他認為painting雖然屬非常傳統的媒介，但也可以有跟得上潮流的演繹方法。

所以他畫中帶有一種隨性、隨意感覺，筆者之後得知，原來這種視覺上失衡、失去秩序，也就聯系到題材——科技與慾望主導的迷失世代，仿似資訊失控的狀態。他說自己花很多時間坐在電腦前上網，遊走於各地既youtuber頻道與動漫世界當中，驟覺一時在這裏、一時在哪裏的時空交錯，已成了生活裏重要部份。雖然滿有趣味，可是他從小就覺得獨自上網很沉悶，「怕寂寞」的意識引發了他正在創作的「NFT仙子」，在旁教人使用NFT、區塊鏈之類，仿如當年的「window小精靈」，所構思的造型打扮都屬Y2K時尚，他覺得千禧時代、Xanga那種’try hard’十分有趣，現在回看起來很有時代色彩 。

言談之間可發現Kwan是個充滿幽默感的人，腦海裏充斥著趣怪諗頭，對未來世界亦滿佈想像。這件用自己身體molding出來的裝置作品，是用保鮮紙加白膠漿塑型而成，來自他對「AI扮人類、人類再扮AI」的幻想。他坦言作品中的惹笑玩味只屬無心插柳，並非刻意營造的效果，大概自己就是難以正經認真談論大事的人，那就乾脆表達詼諧幽默的真我一面吧。

這兩年他構思了一系列有關dance music的作品，靈感源自之前在德國一間club裏的電子舞曲體驗，那種DNA、細胞及脈搏跳動效果可算他身為一個「理科生」的想像，用上他十分喜愛的螢光顏色，他說這代人離不開電腦或手機屏幕的發光畫面，就連小時候觀賞畫作也是透過上網瀏覽的。延續下去還有兩幅用marker pens繪製而成的新作，將於Affordable Art Fair 2022 （4-7／8,公眾開放5／8起）的Love, not complex畫廊展出，同場尚有更多其他藝術家與新登場的作品，當中由插畫家Jonathan Jay Lee策劃的Young Talent Hong Kong更對新一代本地藝壇給予大量支持，到時大家拭目以待了。

Affordable Art Fair 2022

日期：8月4日—7日

地點：會議展覽中心 3BC展覽廳