誰說古董錶等於貴？回到1920年代，欣賞充滿古典氣息且平易近人的Art Deco古董腕錶

前排重遇一個vintage dealer朋友，他多年來經營的古著批發都屬奢侈品級別，談到如何在這淡市下還找到人「接貨」，他說其實就是要做到豐儉由人的樣子，因為再貴的貨色對於有錢人而言也不算貴，再廉宜的平貨對於不願花錢的人亦難叫哪引，總之要做到大家都「有得揀」就是了。

筆者認為古董跟古著也是一樣，可以貴有貴玩，平有平玩。當40’s 二次世界大戰的產物被炒賣到頂峰，80’s streetwear又被看成潮物的絕佳配襯，全部有價有市，然而20’s-30’s Art Deco時期的產物卻依舊「平易近人」，個人認為是完全被低估的板塊。談及此處，大家可能只聯想到《Great Gatsby》，但在這橫跨二十年的Art Deco建築、時裝、家品風格浪潮當中，腕錶設計是當中尤其出色一環。

提起古董錶，大多人聽見這三個字便已覺得要傾家蕩產。事實上除了那些神檯級的品牌，市面上還有很多其他小眾品牌亦相當有趣。從時裝角度看1920’s-30’s Bulova使用的Art Deco設計風格就很有欣賞價值，配上包金雕花或白金外殼，今時今日搭襯上班正裝依然高貴優雅，在古董店或二手市場的入門價也不過兩千多元而已。

打開錶殼見到這個機械錶芯，邊沿刻有’17 JEWELS’，代表有17顆寶石鑲嵌在裏面，作用是減低磨擦力、提高運行時的穩定性。再沿著看會發現一個細得要用放大鏡才見清楚的符號，正是上表裏的盾形圖案，因此可得知這腕錶是1931年製造。

再翻查1930’s Saturday Evening Post舊報紙廣告，便可確認其型號名為Sky King，是當時為紀念T.A.T Maddux Planes、Pennsylvania Railroad兩者連結的重要里程碑，飛機裝上都裝有Bulova時計，而這空陸航線則由Charles A. Lindbergh上校所規劃（這傳奇飛行家背後亦有不少爭議性故事）。

對比1930年的廣告插畫，發現雕花設計有微細相異，我手上這枚圖案呈’IXIXI’的樣式，推斷是1931年發行的version 2版本。當時零售價$42.5，屬貴價系列，對比起廣告內的其他款式例如Envoy只賣$24.75。

同期或是pre-1950’s Bulova的女裝腕錶亦非常出色，尤其是14K包金或白金錶殼的cocktail watch，同樣用上17 Jewels機芯、瑞士製造。除了二手放售平台，本地古著店Swing Swing Sixties更不時有售附設原裝錶盒、狀態極佳的上品，有興趣的朋友可以到其IG shop或門市逛逛。