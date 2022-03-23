宅在家都要穿得舒適又時尚！3個高質感睡衣、家居服品牌推介

每天都在問自己，究竟多久才可以完結這段在家中度日如年的日子？大概是一個未知的答案，也許在香港人心目中是「永恆」，未知被困至何年何日⋯⋯中學時，我經歷過SARS，但那時是一位初中生，停學沒什麼大不了的，不就是在家中做做功課，玩玩The Sims，看看哈利波特。但完結了停課後，我倒有點後悔自己虛耗了光陰，為什麼那時候不好好發展出一個新興趣，也許長大了有用。

來到今年三十有二，被「停課」有兩年了吧！不又是在虛耗光陰？多了一個最大的興趣，就是「湊囡」。其實現在要開始一個有意義的興趣還是有時間的，因為我們根本不知什麼時候有完結的一天。不過，首先我們要解決一件事，就是消除那「在家中渡日如年」的想法！如何解決呢？之前介紹過在餐枱上加入儀式感，今天不如在自己身上加入儀式感，來一起穿好看的睡衣吧！

好看的衣服給人自信，在家中，如果還是穿著那醜醜殘殘舊舊的過期Tee，睡覺、工作、煮飯、看電視⋯⋯絕對會倒胃口的！現在，立即跟我去換好看的睡衣！

意式迷人風情：Intimissimi

Intimissimi這個品牌還要多介紹嗎？充滿著濃濃意大利性感風尚的Intimissimi希望可以滿足每位女性生活中在任何場合、時間的需要而設計，不管是辦公室所需的俐落形象、居家時的舒適輕鬆、與閨密外出的甜美優雅風，當中其家居服及內衣當然是最有名的。Intimissimi的產品都是真真正正的Made in Italy，質料非常好，設計時尚好看，但價錢是相對上比較平易近人的。

Intimissimi 2022 年全新春季系列當中的睡衣款式利用優雅、簡約和浪漫的設計，輕鬆和悠閒的睡衣產品，可以有趣地進行配搭，超越了一般睡衣只能代表著於家中穿搭的舊有印象。說實話，我就不時穿著Intimissimi的絲質背心上街，簡單配上牛仔褲已十分型格時尚。今季，我自己喜歡上其浪漫的薰衣草顏色，在家穿一定很好看！

查詢：Intimissimi

把紅地毯帶到你家中：Sleeper

儀式感的終極！在家中，也要穿成去紅地毯的樣子！Sleeper來自烏克蘭的高端睡衣品牌。 2014年，由時尚編輯Kate Zubarieva和Asya Varetsa創建的。希望可以打造能從臥室穿到街頭都一樣時髦的單品。羽毛邊飾、毛毛、荷葉邊等，要是穿上在家中，大概要開一支香檳，加一對毛毛拖鞋（她們也有出品！），你就是家中的女王！

查詢：Sleeper Party 羽毛邊飾雙縐紗睡衣套裝

英式田園復古系睡衣：RIXO

我個人很喜歡的英國品牌，像穿起了快樂一樣。我自己也是顧客之一，同時買了其睡衣，作上街的穿搭單品。喜歡Rixo的復古田園的圖案，加上可愛的剪裁，穿這樣的家居服，人會年輕一點嗎？

查詢：RIXO Vera 印花純棉綢睡衣套裝

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現在，立即跟我一起去換走那醜醜的睡衣，穿好一點！在家積極一點，創造出在家也能快樂的人生吧！



