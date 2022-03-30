全球頭10位IG最多人關注的超模！最年輕的維密天使、Hadid姊妹花，哪個是你的女神？

現在當模特兒，除了夠時尚、身材夠好、擺Pose夠靚、行天橋夠好外，人氣也是超重要，甚至是最重要！你要是有最多的Followers，那怕你不是行Cat Walk最好的一個，大品牌還是會爭先恐後地找你拍大片及走秀。要是你喜歡Fashion，大概這十個名字你絕對不會陌生；但如果你剛剛入坑，想了解更多模特兒界的明星，就來看看吧！

第10位：Taylor Hill（19.2 M followers）

來自美國的Taylor Hill，論臉蛋絕對是一流的美人！論身材180CM的她，也絕對具有當超模的入場券。深邃的綠色大眼、小麥色的健康皮膚、能被稱之精緻完美的臉龐，在她 19 歲時，就打破了 Victoria's Secret的紀錄成功簽約，成為有史以來最年輕的天使。她合作的品牌有Ralph Lauren、Michael Kors、Carolina Herrera等。她的Personal Style也滿中性及隨意的，但超模就是這樣，能把最普通的東西，穿得最好看。

第9位：Tyra Banks （20.8 M followers）

如你是我這個年代的人，想起Tyra Banks就會想起America's Next Top Model吧！絕對是我這一輩人的時尚啟蒙者。90年代，Tyra Banks已是超模級！1991年，只有16歲的她，第一次參與Paris Fashion Week就已走了25場Fashion Show！都是最頂級的品牌，Chanel、Yves Saint Laurent、Christian Dior、Valentino和Fendi等。在1996年，更成為第一個登上Victoria's Secret Fashion Show的黑人Model。近來她的消息就是因America's Next Top Model的爭議內容而道歉吧。她的Twitter比Insatgram的Follower要多，可見她的觀眾群是比較成熟的一代吧！

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