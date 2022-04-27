春夏新登場Chanel 22手袋！全新設計糅合品牌經典元素，將成為隨性慵懶「旅遊包」？

近來Chanel推出全新手袋Chanel 22系列，剛發布的廣告大片，由CHANEL品牌大使Whitney Peak、Margaret Qualley及Lily-Rose Depp分別在繁忙都市，廣闊自然天地及午後的別墅場景中，展現出Chanel 22不同的時尚之美。我也發現，近來Instagram很多Fashion KOL都紛紛入手了Chanel 22，看來Chanel在猛力推銷這手袋，會不會進入斷貨階段？你值得入手嗎？快來看看！

Chanel 最新春夏手袋系列

CHANEL 22是Virginie Viard的最新手袋設計，名稱代表其面世的年份2022。就是說是Chanel新得不能再新的系列，要是你要快人一步，我建議你立即去Chanel排隊了。

全新設計與品牌經典元素共冶一爐

設計方面又如何呢？CHANEL 22是Chanel少有的大容量袋款，設計非常隨性，用上極其柔軟皮革製成，所以是一個沒有固定形狀的手袋，配上Chanel最經典的菱格紋和金鏈組合，將品牌經典加入全新的設計之中。要是你已擁有很多Chanel的手袋，這個絕對可以給你新鮮感吧！

明星KOL加持

Chanel出新袋，有多少捧場客？品牌大使Whitney Peak、Margaret Qualley及Lily-Rose Depp自然在廣告上用上！Blackpink 的Jennie 作為品牌好友，當然也搶先一步用上！早前她在韓國機場準備飛往Paris出席CHANEL FW22 Fashion Show的時候，已經率先用上Chanel 22手袋。作為人稱「人間香奈兒」的Jennie，為品牌注入年輕活力，同時展現出年輕活潑的魅力。

這麼大容量的包，我個人認為帶上飛機就最適合不過，特別是長途機，有甚麼都可以放進去！大概會成為不少Chanel迷的上機必備包。

除了Jennie，還有甚麼KOL用？多的是！Singapore KOL YOYO CAO把黑白色都配得很美！台灣的桂綸鎂都用上了黑色，台灣星二代用上少有的紫色及可愛的粉紅色，各有各的美吧！

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Size方面分別有35 × 37 × 7 cm 及39 × 42 × 8 cm的選擇，價錢分別是$39,500及$41,000。要我選，我會選35 × 37 × 7 cm，這個Size剛剛好。各位Chanel迷和手袋迷覺得如何？要入手嗎？甚麼顏色最吸引！