是女神又是英雄！Natalie Portman女雷神霸氣時尚穿搭

大家看了《Thor: Love and Thunder》沒有？我還未有時間看啊！希望我不會被劇透。雖然還未有時間看戲，但我還是十分留意女神Natalie Portman在宣傳電影時的時尚穿搭。當了女英雄後，我也感覺到從她的外在與內在都散發出不一樣的自信氣息，今天我們一起來看看吧！

41歲的Natalie Portman擁有一系列著名及大受好評的電影，加上奧斯卡、兩座金球獎和英國電影學院獎，及學霸背景，Natalie Portman真的不需要靠衣著來聚集燈光。但拍完《Thor: Love and Thunder》後，她的時尚氣場真的完全改變，看來健身真的可以為她帶來更新鮮、年輕的活力的女英雄形象。

性感健美的黑色禮服造型

真的有人驚艷的感覺，又性感又健美，完全秀出Natalie Portman在健身訓練後的傑出體態成果。Magda Butrym的黑色禮服裙把她古銅色的肌膚襯得絕美。你也可以跟Natalie穿同一條裙子，我在Online Shop看到這Poland品牌的同款裙子價值8千多元，要是你有自信，也可以試一試女雷神的Style，但這個設計，真的要保持小腹平坦，同時好好鍛鍊手臂及背部的肌肉線條。Natalie腳踏的是她的愛牌Dior的高跟鞋。

British Vogue

紅色西裝配禮服 時尚霸氣而不俗氣

再次支持波蘭設計師Magda Butrym，同色系大紅Mini Dress及西裝外套，配上Anita Ko的珠寶和Dior Caro包。 大膽性感，但又保持經典和優雅的輪廓。

穿Dior的西班牙女郎

令人驚喜的造型，我敢說要不是穿的是女神Natalie Portman，穿這個造型出席Thor首映，絕對會被人評鑑為不合題，有點譁眾取寵，但Natalie把這Dior造型轉化成女英雄風格，靠的絕對是個人魅力與自信。

閃爍的簡約強悍設計

來自Celine Couture的銀色閃爍Mini Skirt完全呈現出女雷神的霸氣！神來之筆絕對是Natalie的妝容，金屬風的Smoky Eyes為嬌小的她，帶來強勢的英雄霸氣。

Natalie的身材一向嬌小玲瓏，還有點文青的柔弱感。但正如她說：I'm the fittest, strongest version of myself。我個人一直都有健身的習慣，當然我不是電影明星，也不用當女英雄，我健身純粹是為了增加肌肉，為自己的身體做好準備！重力訓練不但可練出肌肉線條，最重要是為我帶來自信！看到女雷神的完美體態，大家也要開始加入健身行列嗎？