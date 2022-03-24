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24/03/2022

3分鐘提升優雅氣質、Upgrade造型！春日必備配件，4個絲巾穿搭法推薦！

#Trending Items #Mix & Match #造型 #時裝 #春夏 #絲巾 #時尚 #春季
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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　踏入春天，以乍暖還寒來形容近日的天氣，就最適合不過，加上不時落下的春雨，選衣穿搭變成每次外出前的難題。長袖上衣、外套在下午會太熱，單穿短袖上衣出入室內外又容易著涼，利用絲巾加入造型，則可以一邊提供微微保暖效果，一邊提升造型質感！

 

　　以絲巾作造型點綴，在歐洲國家以及日本，這些早晚溫差較大的地區特別流行，雖然春秋兩季在香港出現的日子很少，但因為絲巾的質地和圖案，都帶有濃濃的復古質感，各位不時也可利用以下的穿搭技巧，配合復古風穿搭，創作出讓人眼前一亮的時尚造型！

 

絲巾穿搭1 / 繫在頸上保暖又時尚

 

　　最常見的絲巾穿搭，一定是綁在頸上的造型，因為除了時尚關係，更重要的是踏入25+的輕熟女年紀後，大家都逐漸明白「護住條頸」的重要性，不想喉嚨著涼，就可將絲巾綁在頸項，達到簡單的保暖作用。

 

　　而綁絲巾時，亦可利用絲巾形狀和圖案特性，來配合不同的打結方法，例如長條的絲帶可以打領帶結，正方巾則可在鎖骨中央打上童軍結，或是像空姐一樣將絲巾結放在頸側，都可營造出不一樣的感覺。

 

 
 
 
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