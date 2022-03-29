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29/03/2022

2022奧斯卡紅地氈：8個星光熠熠的動人女星，最具魅力大獎屬誰？

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Text: Charlotte Tsui

　　又到了一年一度的電影盛事——第94屆奧斯卡頒獎典禮（The 94th Academy Award），今屆回到洛杉磯杜比劇院舉行，這已經是在疫情下的第3屆奧斯卡獎項。幸運的是按著早兩年疫情下頒獎禮的經驗，讓會場的流程更暢順、安全，也讓頒獎禮的重頭戲——紅地氈能順利進行。女星們穿上華麗的Haute Couture，讓紅地氈重回昔日的星光，新出爐奧斯卡影后
Jessica Chastain、最佳女配角Ariana DeBose、参演《沙丘》的新一代時尚女星Zendaya等除了在電影中鬥演技，也在紅地氈上以造型爭美鬥艷，你覺得誰最有魅力？

 

#1

高貴而浪漫的南法風情：奧斯卡影后Jessica Chastain

 

　　Jessica Chastain憑藉電影《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）入圍第94屆奧斯卡獎，這是她第三度入圍，入行18年終於獲得首座小金人，獲封奧斯卡影后！她一身Gucci的訂製禮服亦是編輯心目中最佳服裝獎之一，溫暖的金色珠片與她一頭紅髮十分合襯，配搭溫柔的薰衣草粉紫色，讓人聯想起冬季的薰衣草田，上空閃耀著的暖和的陽光。性感的上身設計加上浪漫的荷葉邊裙擺，讓她展現完美的上、下身比例，如人魚般仙氣感十足。

 

 
 
 
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　　在奧斯卡After Party上Jessica Chastain換上另一條同樣來自Gucci的金屬橄欖綠晚裝裙，硬朗的布料閃耀著金色光芒，裙擺的皺褶為晚裝增加動感，似乎連晚裝裙都在為她慶祝實至名歸的影后榮耀！

 

 
 
 
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下一頁：華麗與現代風格的結合：Zendaya

 

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