消費券派發！準備入手名牌手袋？Monogram錢包、小廢包、實用Tote Bag，$5,000及$10,000 budget picks！

等候多時，政府宣布新一期消費券將於本周四（4月7日）派發，各位也是時候搵定心水產品，上次為大家介紹過Chanel春夏新款耳環，不知道大家有沒有心頭好？編者知道女士總是愛名牌包包，今次就分別以$5,000及$10,000作預算，推介不同款式的名牌精品手袋，快來看！

$5000以下銀包推介

今次第一階段會派發的消費券，是跟去年一樣的$5,000，$5,000預算說多不多，說少也不少，相信很多女士都會選擇投資在錢包上，以下幾款擁有各品牌的經典設計元素，絕對值得投資。

Dior Saddle Lotus錢包帶有優雅而經典的Dior Oblique Monogram圖案、Saddle馬鞍包設計，以及「D」字金屬吊飾，即使過多10年，也絕不退流行。

LV這款擁有「LV」字樣Monogram圖案的三摺錢包，不但尺寸精巧適合平日使用Mini bag的女士，最特別之處就在於錢包內的淺粉紅色皮革，為深啡色的錢包添上清新氣息！

然後要介紹兩個受年輕一代時尚迷鍾情的品牌，Maison Margina一向走簡約設計風格，在錢包投資上就不會出現過時的情況，這款Envelope三摺錢包，正面有像信封的三角設計，背面則有品牌標誌性四角刺繡圖案，簡單之餘讓人一眼看出品牌的細節，營造出低調時尚感。

最後一款推介的錢包就是Bottega Veneta出品，BV的格子編織設計，貫穿在品牌中不同的產品中，當然錢包也不例外，這款三摺錢包以輕巧為主，卡位不算太多，勝在有拉鍊包可放硬幣，對於女士來說絕對是方便之選；而且這款錢包有接近10個色調選擇，任君選擇！

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