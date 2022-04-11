白金女王：Queen Elizabeth首次登上Vogue雜誌封面，慶祝登基70年！她的王冠有甚麼特別意義與象徵？

今年是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70週年，她是英國皇族之中第一個慶祝白金禧（The Platinum Jubilee）紀念，亦是歷史上任職最長的英國君主。時尚雜誌《British Vogue》特別以白金女王為題，以英女王的肖像作為4月的封面，但想不到的是這竟是英女王首次登上《Vogue》封面！而該雜誌另一版則邀請近年炙手可熱的演員 Anya Taylor-Joy 出鏡，以象棋王后呼應現實中真正的高貴女王。

英女王最具標誌性的華麗王冠

《Vogue》雜誌封面採用英女王年輕時的照片，一張稍有歷史感的黑白照，仍然年輕的英女王帶著鑲滿鑽石及珍珠的華麗王冠、珍珠耳環及珍珠項鍊，溫文爾雅的表情中滲出皇室的高貴氣質。據英媒透露，該照片是由妹妹瑪嘉烈公主的前夫史諾頓伯爵（Lord Snowdon）於上世紀50年代所拍攝的。

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封面中除了英女王年輕時的俏麗容貌外，相片中那鑲滿鑽石的王冠同樣搶眼。英女王一生有不少珍藏的王冠，這張照片中的「George IV State Diadem」王冠是女王最常於重大場合佩戴的，即使在郵票及硬幣上女王亦是配戴這一款王冠，它與女王在大眾心中的形象有著緊密連結，因此是最有標誌性的一頂。

該王冠屬於已故前國王喬治四世，在1821年為喬治四世的加冕典禮而打造，王冠上的圖案具有特別意義，代表宗教的十字架、以及代表著蘇格蘭、英格蘭與愛爾蘭的薊、玫瑰以及三葉草。喬治四世是一名珠寶的愛好者，他以對鑽石和其他奢侈品的揮霍而聞名，因此為他加冕典禮而設計的王冠自然是窮奢極侈的，整個王冠鑲著 1,333 顆鑽石，其中包括一顆位於中央十字的 4 克拉大黃鑽，以及環繞底座的 169 顆天然珍珠。整個設計氣派、華麗且具有深意，與女王的高貴氣質十分相配！

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除了國王喬治四世及英女王伊利沙伯二世以外，幾乎歷代的每一任國王或王后都曾配戴過，包括維多利亞女王、亞歷山德拉王后、瑪麗王后和伊利沙伯王太后等等，因此，該王冠亦是王室權力的象徵。

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