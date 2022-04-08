在家困了這麼久，希望踏入夏季疫情可以有所緩和，然後穿上喜歡的服飾，到戶外感受夏日的魅力。趁著消費券熱潮，不如也為Summer Vibe做好準備！想穿出有亮點的造型，有時未必需要整裝待發，一些有看頭的單品便已足夠。編者為此列出幾個適合夏日的時尚單品，讓你輕易點綴充滿活力的夏日氣息。

＊鑑於現時不少女士都喜歡Online Shopping，但未必每個網站都能以消費券埋單，不過若果你有電子支付的習慣，也無礙空出＄5000閒錢購物；當然，也有購物網站已經開放了Tap ＆ Go Mastercard 及 Apple Pay 付款，比如farfetch，所以想怎麼用就等大家自己靈活分配吧！

＃1 HandBags! Let's make it colourful

手袋基本上是女士整體造型的一部分，想帶出夏日感，最直接的就是從色調入手！充滿活力的亮麗色彩能直接點亮整體造型。除了從色調入手，若想與眾不同的，選對款式，自然事半功倍！比如出自紐約設計師Nasrin Jean—Baptiste之手的PETIT KOURAJ Fringe mini bag，這個流蘇網袋自帶輕盈感，綴以明亮的色調，立馬散發活潑自信的感覺。另外，說到夏日，編織也一定在清單上，JACQUEMUS的Le Chiquito Osier迷你單肩包，手袋結合粉色皮革與天然拉菲草編織，兩者相撞下，既洗去了「太素」的印象，還撞出了新鮮感！