夏天來了，要換季！衣物收納技巧公開，5步整理出無印極簡衣櫥！

從中午的猛烈陽光，外出時開始濕透的口罩，大家最近是否開始感受到夏天的來臨？每年換季整理衣櫥的時候，將當季衣服一下子掏出來，當然沒難度，但要將毛衣、大褸、圍巾好好的收起來，就成為了重大難題！甚至很多人都會花上一整個星期處理，卻不足三天就將衣櫥打回原形，漸漸連打開衣櫃門的勇氣都失去⋯⋯今次為大家介紹換季衣物收納的五大步驟，雖然未必可以一個下午就完成，但花點心機收納整理好之後，可算是一勞永逸！

第一步 / 衣物斷捨離

沒錯，收納的第一步就是衣物斷捨離，上次跟大家分享過5類必需要丟掉的舊衣物，不知道各位有否跟住做？ 衣物斷捨離簡單來說，就是將衣物分為「需要的」及「不需要的」。需要的當然包括舒適、新淨、款式合時，近半年至一年間經常穿著的衣物；或者雖然這大半年間沒有穿，但知道何時適合穿著的衣物，即是例如禦寒衣物等；還有真的很喜歡、讓你有「心動」感覺的衣物。

而不需要的衣物，除了壞掉、污垢不能清除的衣物，還包括兩、三年間都沒有穿過，也覺得自己在可見的將來不會再穿著的衣物，不再合潮流或者不合身的衣物等等。

第二步 / 將衣物按款式分類

將不需要的衣物處理好之後，接下來就要為心愛的衣物作分類，這個步驟是十分重要的，絕對會影響之後的收納成果。分類的方式，可以由材質開始，夏天的絲質、麻布、棉質到冬天的毛衣、皮褸等，若然有些是包括珠片或者容易破損的，都要分開拿出來。分類好之後，就可以將相似材質的衣物放在一起，衣物不容易破損之餘亦方便以後打理。

然後亦可以按顏色及款式分類，這沒甚麼大理論，只是方便日後更輕易找出適合的衣服。按款式分類的同時，也可一併考慮衣物的實用程度，例如基礎款T-shirt、上班服及派對裝，這些穿著頻率差異這麼大的，當然要分開放。謹記，分類得愈仔細，之後的收納效果就愈好。

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