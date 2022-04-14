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14/04/2022

凱特王妃出巡加勒比海：3套渡假連身裙高貴又有親和力！作為Staycation、旅行造型最適合！

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Text: Charlotte Tsui

　　為慶祝英女皇的白金禧紀念（Platinum Jubilee），威廉王子和凱特王妃出訪英國的聯邦國，展開行程豐富的8天加勒比海之旅。服裝一向是表達王室對各地方善意的重要標誌，從兩人的衣著上便能看出，王室對這次旅程相當重視。

 

　　每次出訪海外，凱特王妃及其造型團隊都會精心搭配每個細節，不僅會考慮旅程中的各個行程，還會特意配合每個地方的特色。這次來到熱情的加勒比海，凱特王妃以鮮艷顏色向當地風情致敬。雖然不少正裝及晚禮服都很驚艷，不過編輯尤其鍾愛這3套休閒的連身裙穿搭，溫柔高雅的款式凸顯她的高貴氣質，更重要是能提升親和力。最重要是這3套較休閑的穿搭亦很適合編輯及讀者們平日的場合，或者（希望很快）之後的旅行造型！不妨向凱特王妃的皇室穿衣術偷師，讓衣櫃充滿活力的顔色吧！

 

#1

經典藍致敬貝里斯國旗

 

　　旅程的第二日來到貝里斯，凱特王妃和威廉王子在瑪雅中心村參觀當地家庭經營的Che'il Mayan私人可可農場和朱古力工廠。兩人一同穿上與貝里斯（Belize）藍色國旗襯色的衣著，以顏色向當地表達尊重。

 

Source／Kate Middleton Style

 

　　凱特王妃選擇了Tory Burch的藍色花卉連身裙搭配Stuart Weitzman的編織高跟鞋。在一段旅程後，她換上舒適的Stella McCartney平底鞋，這雙是長途旅行必備的鞋款。紅白色的花卉圖案為造型增添度假、鄉村氣氛；她還細心地搭配了同色系的Statement編織耳環及藍寶石戒指，並呼應連身裙橙紅色圖案的扇形草編Clutch，讓穿搭更具度假風情。

 

Source／Kate Middleton Style

SÉZANE Charlie 耳環

ANYA HINDMARCH扇形手拿包

STUART WEITZMAN草編鞋

STELLA McCARTNEY Hestia平底鞋

 

下一頁：清新薄荷綠洋溢春季氣息

 

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