2022新「H」包登場！Hermès Geta Bag正式上架！點解成搶購目標？拆解3大設計特點！

Hermès愛馬仕這個名字，不但是精品時尚界的龍頭指標，更是奢華、高級品味和質感的代名詞。由經典皮具產品、時裝衣物，到近年新推出的美妝品系列，新品登場時都每每讓人讚嘆及心動，難怪每位女士都會懷著「今生必定要擁有一款愛馬仕」的夢想，而Hermès的手袋系列則更為使人著迷。

Hermès今年新推出的Geta Bag，被外界稱為可能成為繼Birkin、Kelly及Constance的經典搶購包款！今次就來拆解Geta Bag的三大設計特點，讓你看看為何它能成為「保值」款！

「H」字磁石袋扣呼應Constance包

第一眼看到Hermès Geta Bag時，相信很多人都會因為手袋的「H」字磁石袋扣，而聯想到Hermès的另一經典袋款Constance。Geta Bag的同色皮革鑲嵌「H」袋扣，造型看似向橫拉闊的「H」字，增添俐落線條感，同時與手袋的圓角輕輕形成對比，讓整體觀感更加和諧順眼。Geta Bag的「H」字磁石袋扣，讓人聯想起名為「下駄」的日本木屐，而它的英文譯名Geta亦正是手袋的名稱。

手袋設計改革更時尚

Hermès Geta Bag獨特而精巧的設計，亦跟以往的經典手袋有明顯分別。例如Hermès傳統的袋款都是以釘腳為主，而Geta Bag的「H」型袋扣不但是裝飾，更是在手袋底部突出，承托著手袋底部，在正面看來也在「H」底部形成鏤空設計，體現品牌的低調簡約，十分特別。同時袋扣配合手袋底部設計的滑動裝置，可輕鬆調校肩帶長度，增加手袋的實用程度，配合不同穿搭造型的配襯，突顯個人時尚品味。

Mysore山羊皮展現獨特質感

Hermès Geta Bag最後一個特點就在於選用的Mysore山羊皮，帶有一眼就能分辨的低調而獨特紋理，擁有自然光澤，從袋身貫穿至「H」型袋扣；而且Mysore山羊皮會隨著使用時間，而變得更舒適柔軟，這款皮革雖然輕巧柔軟，卻不會塌，讓手袋更耐用耐看。手袋備有九款顏色供選擇，除了深棕啡色的低調輕奢色，另一款亮麗粉紅充滿活力，及充滿沙漠感的泥黃色亦很受歡迎。

若然你正在尋找新手袋的話，不妨考慮一下Hermès Geta Bag呢！

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