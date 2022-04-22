碧咸兒子Brooklyn與Nicola Peltz結婚，Valentino訂製婚紗優雅而簡約！盤點5套名媛絕美婚紗

碧咸的大兒子Brooklyn Beckham在本月9號與美國名媛Nicola Peltz結婚。新娘與新郎的家世顯赫，婚禮自然相當盛大，Nicola Peltz的婚紗亦成為當日焦點，惹來不少時尚雜誌的報道及稱讚。疫情中婚禮通通要延後舉行，相信不少新娘都仍在策劃解封後的婚禮吧！近兩年還有不少名媛、明星結婚，編輯搜羅這5位名媛的婚紗款式，古典、新潮、華麗、簡約，看看哪個風格能給你靈感？

Brooklyn Beckham x Nicola Peltz

古典的Valentino婚紗

今個月9號碧咸的大兒子Brooklyn Beckham與美國名媛Nicola Peltz在美國邁阿密舉行盛大婚禮；碧咸一家在英國被稱為第二大家族，頗有名望，但這段感情中，卻是Brooklyn高攀。因為新娘Nicola Peltz的父親是美國億萬富翁，是美國金融界投資大亨，《Forbes》估算他的身家總值為16億美元，是碧咸與Victoria的三倍！而Nicola Peltz自身也很能幹，她是一名女演員，曾在《變形金剛4：絕跡重生》中擔當女主角。所以她對一生人一次的婚紗自然也十分講究。

出身名門的Nicola Peltz平日就喜愛經典的穿著，因此其婚紗也選擇了經典的意大利品牌Valentino，其設計以浪漫、優雅聞名，是許多豪門名媛最常選作婚紗的品牌之一。Nicola的新娘造型簡單、經典，沒有花俏的設計，但在細節中低調地炫耀著名門的奢華。她的婚紗採用簡約的方形吊帶領口、緞面禮服上綴有手工刺繡及薄紗，加上超長的拖地裙擺，完美平衡了古典手工及現代的簡約設計。Nicola還戴上了一顆設計簡單的鑽石耳環，但單顆就是9克拉，十分氣派！

在 Instagram 查看這則貼文

在 Instagram 查看這則貼文

下一頁：酒店家族名媛Paris Hilton與Nicky Hilton