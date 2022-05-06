Met Gala紅地氈上的大贏家：Versace！時尚女王Blake Lively、超模Gigi Hadid都為Versace撐場，演繹極致華麗鍍金時代

一年一度的時尚盛事Met Gala今年繼續以美國時裝為主題——《 In America： An Anthology of Fashion》，並以「Gilded Glamour」（鍍金）為服裝要求。Met Gala不只是明星爭妍鬥麗的場合，亦是時裝品牌一爭高下的舞台，明星紛紛穿上Louis Vuitton、Gucci及Moschino等品牌晚裝，今年Met Gala眾觀全場最驚艷女明星的晚禮服，居然是來自這個意大利品牌Versace！



最 Gilded Glamour品牌——Versace



意大利品牌Versace一向以浮華印花及鮮豔的用色而聞名，其設計突出女性性感線條，展現華麗而嫵媚的魅力。雖然，近年Versace ready-to-wear的討論熱度並不算高，但其晚裝設計仍受女明星、名人的喜愛。



今次Met Gala「Gilded Glamour」的要求與Versace的品牌風格十分相近，紅地氈女王Blake Lively、超模Gigi Hadid、演員Lily James等都選擇了這個大膽而性感的品牌，品牌貼合主題之餘，還突顯出每個女性自身特質，成為今年Met Gala的大贏家！



紅地氈女王Blake Lively



Blake Lively的完美身形就像為晚裝而生，她標誌性的紅地氈風格——貼身的腰線及誇張的及地裙擺，總能凸顯出她的漏斗身形。

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今次她的造型不僅華貴、貼題，還為觀眾帶來另類驚喜的變裝表演。她穿上Versace高級訂製，以美國自由神像和帝國大廈等地標為靈感，裙身鑲滿了幾何圖案的耀眼閃石，加上玫瑰金色拖地裙擺及手套。當她走上樓梯，湖水綠色的裙擺如瀑布般傾斜而下，連手套亦能變為漸變湖水綠色，成為今年Met Gala的重頭戲。

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與老婆Blake Lively一同出場的Ryan Reynolds穿上一身燕尾服，正式、帥氣，不過站在老婆身邊亦只能成為配角。



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