Met Gala紅地氈上的大贏家：Versace！時尚女王Blake Lively、超模Gigi Hadid都為Versace撐場，演繹極致華麗鍍金時代

一年一度的時尚盛事Met Gala今年繼續以美國時裝為主題——《 In America: An Anthology of Fashion》,並以「Gilded Glamour」(鍍金)為服裝要求。Met Gala不只是明星爭妍鬥麗的場合,亦是時裝品牌一爭高下的舞台,明星紛紛穿上Louis Vuitton、Gucci及Moschino等品牌晚裝,今年Met Gala眾觀全場最驚艷女明星的晚禮服,居然是來自這個意大利品牌Versace!

