可愛的Princess Charlotte 7歲了！ 生日照與父親是餅印？夏洛特小公主的生日會竟然超親民！

劍橋伯爵夫婦的女兒夏洛特公主剛剛7歲了！皇室發布了小公主的生日近照。記憶中被母親凱特抱在懷中，「面珠墩圓碌碌」的她轉眼間成長了，不少網民紛紛留言說「小公主愈大愈像父親威廉王子」、「迷你版威廉」。不過，對小女生來說這句真的是稱讚嗎？

小公主7歲了！

每個孩子生日凱特都會親手幫孩子拍照，每年都會發佈相片與國民一同慶祝。夏洛特是威廉王子和凱特王妃3個孩子中的老二，她也是唯一的女兒。在剛剛的5月2日，她慶祝7歲生日，劍橋伯爵夫婦發布了一張小公主的生日照，她微笑著，穿著淺藍色毛衣，披著一頭長金髮坐在薰衣草叢中。另一張照片中，她抱著家中的黑色英國可卡犬，十分溫馨。

長大了的夏洛特沒有Baby fat了，五官更突出，不少網民都不約而同地留言，說「小公主愈大愈像父親威廉王子」。

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