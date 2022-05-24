Black On Black穿搭術！4個點綴小技巧，令全黑造型瞬間變亮眼型格！

穿搭造型最常見的基礎色調，當然是經典又百搭的黑色，更有不少女士鍾情全身Black On Black穿搭法，雖然的確是帥氣又型格，但在陽光燦爛的夏季穿著全黑造型，整體造型難免顯得黯淡無光。以下幾個點綴及穿搭小技巧，就可令造型瞬間變亮眼，突顯Girl Crush感覺！

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1／五金配飾為造型添上亮點

第一個裝飾技巧，就是充分利用閃亮的五金配件。近年流行復古風，相信大家的飾物箱都載有不少金銀飾物，不如就利用它們使造型更立體吧。黑色和金色自古以來就是絕配，不論是首飾、腰飾或手袋鏈帶，金光閃閃的小配飾都有助為全黑造型添上亮點，突出中性型格又不失高貴優雅的氣質。

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另外，今年更流行不同款式的body chain，像是比基尼或胸圍的款式，簡單的套在黑色裇衫上顯得前衛性感又型格！

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