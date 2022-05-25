夏日注目鏤空設計！從鎖骨、腰間、背部展露小性感！兩個時尚品牌推薦，超模、網紅都追捧！

甚麼是性感？大概在不同的年代都會有不一樣的定義！在以往較保守的年代，瑪麗蓮夢露般大膽地穿著低領上衣、吹起的長裙，就是性感；但在今天就有些少賣弄風騷之嫌。現時對女性的審視不再被男性眼光主導，性感不止是單純的裸露，還要具備高貴及氣質！

近年興起的鏤空潮流便能滿足女士們的需求。性感不再是直率的露出重點部位，在女生眼中，健康的腹肌、瘦削的鎖骨、肩胛、白皙的背脊更具美感。若你也喜愛這種若隱若現的神秘美感，不妨看看這兩個品牌的設計吧！

性感與高貴並重——Jonathan Simkhai

來自紐約的設計師Jonathan Simkhai在2010年開設了其同名品牌，他的設計大受紐約職場女性喜愛！因為設計符合知性、高貴的職場要求外，特別、精緻的結構設計與心思，都讓他的設計脫穎而出！他設計的Cocktail Dress也很受名人們歡迎，包括超模Gigi Hadid、Alessandra Ambrosio、Rachel McAdams等等都曾穿著其設計參加公開活動。

今季Jonathan Simkhai推出了不少巧妙的鏤空設計，以設計讓女性的身形變得更完美。他將闊形襯衣裙、厚重的毛衣布料，透過鏤空設計讓其感覺更輕盈。其中有不少連身裙採用了腰間鏤空設計，能拉長女性的下身比例，讓身型看起來更瘦削。

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