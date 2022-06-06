換季喇！不如「換」衫？利園周末衣櫥交換派對開動！賦予舊衣物二次生命，環保兼趁持續時裝熱潮

以往總覺得轉季一定要「換新裝」，但來到2020年代，可持續發展、綠色時尚及美妝都逐漸變成新潮流，二手服飾亦不再是過時、殘舊的代名詞，反而是時裝界的嶄新趨勢。若然你向來有流意網上二手衣物或中古手袋市場，對二手服飾有興趣的話，今個周末在銅鑼灣希慎廣場舉行的《利園衣櫥交換派對》，可能會讓你發掘到不少意外收獲！

乾淨、安心的衣櫥交換派對

一直致力推動社區參與的利園協會，繼去年社區交換衣櫥Pop-Up，今年再度與本地換物平台「JupYeah執嘢」攜手，於今個周末6月11至12日，在希慎廣場4樓空中花園，帶來《利園衣櫥交換派對》，讓參加者於更寬敞的空間作交換衣櫥，體現以換物減廢的環保理念，並為衣物賦予第二生命。

對於二手交換衣物，大家最關注的當然是衣物的品質，而是次活動需預先網上登記並免費參與，只接受預先清潔的夏季男、女裝衣服、飾品及手袋 ，亦不包括鞋履，會場的工作人員亦會先檢查和篩選作交換的衣物，讓各位能安心進行交換衣櫥。以往在銅鑼灣專心逛街購物，今次活動則能在物色夏季「新衣」的同時，實踐環保永續時尚，十分有意義！

綠色慈善縫製工作坊，製作獨一無二小物

除了交換衣櫥，本周末利園社區更與二手衣物小店abreak93合作，推出一系列的「Lee Gardens Crafty! 」慈善縫製工作坊，讓各位參加者親手為舊衣物升級再造，縫製出獨一無二的生活小物。而各個工作坊的收益將全數捐贈至關注香港青少女的非牟利組織——「青躍 Teen's Key」，支持他們為本地年輕女性及青少女的提供輔導等工作，為自己為他人的慈善活動，絕不能錯過！

Zokin雜巾縫製工作坊

「Zokin雜巾」是舊時日本人把舊布拼湊縫合而成的獨特生活藝術品，同時體現源頭減廢的生活理念，時至今日日本學生仍會自備雜巾清潔校舍，承襲日本傳統文化之餘，亦展現出可持續發展的環保意念。而在「縫製Zokin 雜巾工作坊」，參加者就可親身體驗DIY雜巾的樂趣。

簡易手縫工作坊

衣物掉線或破洞，相信大家的反應不是叫媽媽就是直接丟棄，今次利園協會特意迎合初學者的需求，設辦「簡易手縫工作坊」，讓參加者還原基本步，由專業縫紉師指導各位學懂縫紉小竅門，如補破洞、爆線、裝飾物修補等，從此在家也能輕易DIY縫補衣裳！

升級再織杯套工作坊

若然覺得縫紉難度太高，不如嘗試一下活用靈巧的手指頭，把舊衣飾剪成布線，再以手指鈎織出便㩦杯套，能把舊物循環再造同時創作出別具個人風格的專屬杯套，方便攜帶水樽出門，亦可為穿搭添上環保時尚感！

零錢包工作坊

縫紉樂趣當然不止於針線縫補，利園社區小店abreak93舉辦的「升級再造小零錢包工作坊」，督把舊衣物剪成布塊，再發揮設計創意，用手縫方式將不同布塊縫紉結合成散紙包，讓心愛的舊衣以第二種方式繼續留在身邊！

以上各項綠色時尚活動有趣、有益又有意義，有興趣的話就記住預先到利園官網登記！

查詢：利園協會