2022夏季必備4個鞋款！超百搭漁夫涼鞋、時尚綁帶涼鞋，哪一款是你的最佳造型點綴？

隨著不時的雨天及豔陽天到來，又是時候檢視一下鞋櫃，缺少了哪雙又合潮流又舒適又好襯的「今季最愛」！因為兩年多以來的疫情，相信大家對鞋款的要求，就慢慢降減至簡單舒服就可以，其實近年的鞋款潮流也趨向舒適方便，看看以下的推薦，一定讓你能襯搭出時尚而且具個性的造型！

漁夫涼鞋Fisherman Sandals

舒適、實用已成為近年鞋履的最低要求，隨著春夏回到涼鞋的注意力，漁夫涼鞋也開始贏得國外Fashionista的鍾愛。漁夫涼鞋擁有特別又不誇張的編織鞋面，而洞與洞之間則保留了涼鞋的透氣特性，鞋的前半包覆範圍較多，不會露出所有腳趾，即使平日不習慣著穿涼鞋的女士也容易駕馭。

而且漁夫涼鞋的配搭方法眾多，歐美休閒中性、日韓文青風都適合，絕對是今季must-have item！

在 Instagram 查看這則貼文 Brittany Bathgate（@brittanybathgate）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Vivid Wu（@vivid）分享的貼文

下頁繼續睇