Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

07/06/2022

2022夏季必備4個鞋款！超百搭漁夫涼鞋、時尚綁帶涼鞋，哪一款是你的最佳造型點綴？

#Trending Items #Mix & Match #Shopping Guide #潮流 #夏季 #時裝 #涼鞋 #時尚 #平底鞋 #鞋款 #Y2K
  • 收藏文章

  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　隨著不時的雨天及豔陽天到來，又是時候檢視一下鞋櫃，缺少了哪雙又合潮流又舒適又好襯的「今季最愛」！因為兩年多以來的疫情，相信大家對鞋款的要求，就慢慢降減至簡單舒服就可以，其實近年的鞋款潮流也趨向舒適方便，看看以下的推薦，一定讓你能襯搭出時尚而且具個性的造型！

 

漁夫涼鞋Fisherman Sandals

 

　　舒適、實用已成為近年鞋履的最低要求，隨著春夏回到涼鞋的注意力，漁夫涼鞋也開始贏得國外Fashionista的鍾愛。漁夫涼鞋擁有特別又不誇張的編織鞋面，而洞與洞之間則保留了涼鞋的透氣特性，鞋的前半包覆範圍較多，不會露出所有腳趾，即使平日不習慣著穿涼鞋的女士也容易駕馭。

 

Source／Zara

Source／The Reformation

 

　　而且漁夫涼鞋的配搭方法眾多，歐美休閒中性、日韓文青風都適合，絕對是今季must-have item！

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Brittany Bathgate（@brittanybathgate）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Vivid Wu（@vivid）分享的貼文

 

下頁繼續睇

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

You May Also Like

#Trending Items #Mix & Match #Shopping Guide #潮流 #夏季 #時裝 #涼鞋 #時尚 #平底鞋 #鞋款 #Y2K
More on Fashion

Fashion Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk