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08/06/2022

愈復古愈時尚，老花圖案就是投資保值之選！經典精品Monogram手袋盤點， LV、Dior、Celine，哪款最得你心？

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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　入手精品手袋時，各位最大的煩惱應該就是到底該挑經典款或是最新大熱款式，其實各個品牌的標誌性Monogram「老花」款式，可算是最具投資價值之選，當經典的「老花」圖案結合新穎時尚款式設計，就成為了人氣滿滿、帶有復古美的長青單品！

 

Louis Vuitton Monogram

 

　　提到精品大牌的Monogram，第一個聯想起的當然是「我細細個就聽過佢個名」的Louis Vuitton。Louis Vuitton的Monogram圖案誕生於 1896 年，由 Louis Vuitton 創辦人的兒子 Georges Vuitton 所設計，原用意是為了識別品牌所生產的行李箱，到後來就逐漸沿用於不同的手袋及皮具產品。而這個超過一個世紀的Monogram，也隨著不同年代的潮流設計，而產生出各款顏色、質料的款式，亦是IT Bag的標誌。

 

 
 
 
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　　LV創意總監Nicolas Ghesquière在2019年重新詮釋1976年問世的Dauphine系列，讓Dauphine Bag擁有復古風外形及高實用性，加上精緻的匠心手藝，展現低調奢華氣質，成為近年的IT Bag。今季LV 為Dauphine Bag推出的廣告計劃，更找來Emma Stone、Bollywood女星Deepika Padukone及周冬雨來代言，三位都展示出截然不同的現代女性韻味。

 

 
 
 
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