adidas x Gucci重量級聯乘！GG標誌配三葉圖案有驚喜！別注復古風Tee、百摺裙、手袋推薦，Wallet On Chain萬元可入手！

今年2月舉行的「Exquisite Gucci」時裝展上初次登場的adidas x Gucci 系列，Gucci創意總監Alessandro Michele將70年代的運動風服飾再次搬上伸展台，更延伸至時裝界，把高級時裝與街頭服飾種種特色元素共冶一爐，讓各位時尚迷驚喜萬分！來到了6月，這個重量級聯乘系列終於開售，系列產品涵蓋男女裝成衣、手袋、鞋履、配飾、首飾以至生活用品，呈現Alessandro Michele 前衛破格的復古美學，一起來看看有哪些必搶重點！

先睇聯乘計劃廣告片！

從70年代復古目錄取靈感

在今次的聯乘系列中，Gucci創意總監Alessandro Michele 直接從 adidas 1979 年的產品目錄取得靈感，系列利用斑斕印花及織花布料，集合GG字母縮寫、Interlocking G 與 adidas Trefoil 三葉圖案等標誌性元素，推展近年流行的混搭風格，更是利用現代時尚風格呼應數十年前的運動裝束，休閒又型格！

改編經典品牌標誌

品牌標誌當然是本次聯名的設計核心之一，在Adidas Originals的經典三葉草Logo下方，就換為了Gucci的字樣，而在T-shirt、棒球帽、運動衣及不同的手袋款上，都能看見這個聯名三葉草Logo！

在 Instagram 查看這則貼文 @gucci 分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 @gucci 分享的貼文

當Gucci紅綠織帶遇上Adidas三間條紋

Gucci的Gucci Web紅綠織帶及Adidas的三間條紋，都是兩大品牌的標誌性元素，而今次聯乘則把兩者結合，並將圖案貫穿整個服裝系列。例如各款運動上衣及運動褲，以往兩側的同款條紋，現在改為一邊為adidas的白色三間條紋，另一邊則是Gucci Web紅綠織帶，帶來趣味變化同時，亦代表著將街頭休閒結合經典奢華，引發出新一代現代時尚。

以可持續發展為生產基礎

綠色時尚及可持續發展近年成為潮流，更是不少品牌重點推廣的社會責任，而對於adidas與Gucci來說亦一樣，是次聯乘系列中多款單品均以為未來設想的物料縫製，包括聚酯纖維、棉及人造絲，並附上飾以 adidas x Gucci 標誌的特別包裝，特意在所有生產步驟中減少對環境的影響。

下頁睇必搶單品！