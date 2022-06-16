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16/06/2022

時尚與實用兼備！雨季必備雨靴品牌推介，Hunter、Barbour以外，還有哪些高性價之選？

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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　每日望著那滿是雨雲、雷雨符號的九天天氣預報，一邊心煩何時能再見陽光，同時在懊惱是否接下來每天都穿拖鞋上班才不會遭殃……想在連環下雨天輕鬆自在的出門，又不想被雨水弄到濕黏邋遢，一雙時尚又具功能性的雨靴，就是你的必備單品！今次為大家推薦幾個雨靴專家品牌的時尚與實用兼備雨靴。

 

 

不能不知的經典英倫品牌：Hunter、Barbour

 

　　提到雨靴，相信很多人都會想起英國的Hunter，這擁有超過百年歷史的經典品牌，所出品的雨靴，集功能性與時尚於一身，英國皇室Kate Middleton和不少時尚名人，在下雨天都會穿起Hunter雨靴，編者最近也不時見到街上有人穿著、亦有人拿著Hunter的購物袋呢，其高筒雨靴非常受歡迎，顏色選擇也很多，是很多女孩在梅雨季時的必備穿搭。若然想購買入門級雨靴，Hunter真的是值得投資之選，絕不讓你失望。

 

Hunter Women's Original Tall Wellington Boots £128 （約港幣$1,212）

今季新款彩虹圖案的迷你雨靴，也很可愛。
Hunter Women's Play Short Mini Rainbow Wellington Boots £88 （約港幣$833）

 

查詢：Hunter

 

　　另一歷史悠久的英國王室御用品牌，就是1894年創立於英格蘭南希爾茲的Barbour。Barbour非常有優雅的英倫風格，加上高實用性及功能性的設計，因而深受英國皇室喜愛，更先後頒發三張皇家認證，從伊莉莎白女王、戴安娜王妃、威廉王子到凱特王妃，全都是Barbour的忠實粉絲。Barbour 品牌起源於他們的傳統打蠟棉外套，連帶防風又防水的雨具系列都一樣受歡迎，更是經久耐用的品質保證。品牌經典的防滑雨靴共推出短筒、中筒、高筒不同筒高選擇，方便配合用家的造型及場合所需，雨靴內更以蘇格蘭格紋呈現，成為作品的小彩蛋。

 


Barbour Banbury長筒雨靴 $732

Barbour Wilton短筒雨靴 $732

 

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