度假風滿滿，夏天超實用穿搭好物！8款漁夫帽推介！Dior一帽兩用！Chanel、BV、Prada有甚麼款式？Loewe在Monogram以外有哪些選擇？

不經不覺來到夏至時節，天氣愈來愈熱、愈來愈焗促，每天外出時心情不自覺就煩躁起來，要換上好心情，shopping當然是最佳良藥！今次為大家推薦幾款度假風滿滿的精品漁夫帽，不但有型帥氣又個性十足，還有防曬及修飾臉型的效果，真的是今季不能缺少的飾物單品！

Dior：一帽兩用高性價比

猜不到連精品大牌都會推出一帽兩用的實用帽子設計！這款雙面用的漁夫帽由創意總監Maria Grazia Chiuri設計，以混紡棉製成。帽子一邊綴以標誌性 Dior Oblique花紋圖案，另一邊則是充滿氣質的純藍色，能配合不同的日常造型。雖然藍色一面並沒有加入任何品牌設計元素、標誌，真的是一頂純藍色帽子，可能有些人會覺得太單調及普通，但其實帽子內微妙露出的Dior Oblique圖案，能作為變成重點小細節，更顯低調奢華！

Chanel：彩色logo 塗鴉展現隨性街頭風

有別於一向時裝展伸展台上的經典優雅風格，或是Chanel的一系列品牌重點元素，今季的牛仔漁夫帽上則加入了很多彩色品牌 logo 塗鴉，不同大小、字型的CHANEL字樣，呈現出一種隨性街頭風格，迎合近年揉合高級時裝及街頭風格的潮流。除了藍色丹寧，亦同時推出了黑色版本，則更添Y2K時尚的年輕質感。

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