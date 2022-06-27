法國女生穿甚麼品牌？編輯私藏3個法國小眾品牌，讓你輕鬆駕馭French Chic

說起法式時尚，相信你立馬就會想到知性、自信、性感……簡約如白T-Shirt牛仔褲、碎花連身裙、甚至是一雙小白鞋，都能穿出一種從容優雅和隨性感。除了我們熟知的Maje、Sandro等大品牌外，或是由法國博主Jeanne Damas自創的Rouje外，還有那些品牌是法國女士的喜愛？



#1 Gaâla



Gaâla是來自巴黎一間輕奢品牌，以絲綢、亞麻面料為主，品牌其中一個理念是sustainable。因此衣物不會大量生產，有些還是限量形式出售，所以完全不擔心會撞衫。而且款式都非常耐看，不會穿一季就過時，貼合可持續的想法。



若要用幾個形容詞去描述Gaala，那麼知性和時尚是跑不掉的，再者就是性感，而這種性感是出自讚揚女性健康、自信、美麗的魅力。設計上沿用不少經典的時尚元素，如復古的方領、泡泡袖、深V領連身裙和反領的套裝，當然也有法式的經典碎花。另外，品牌的版型很顯修身，凸顯女性線條美。值得一提的是，品牌的紅色連身裙是少有看起來散發魅力又不俗氣的亮點。

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查詢：Gaala