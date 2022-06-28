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28/06/2022

All-White不難駕馭！3款夏日全白穿搭示範，清爽時尚還可襯出高級感！

#Trending Items #Mix & Match #造型 #夏日 #穿搭 #時裝 #時尚 #All White #全白造型
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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　近日看著天上的超猛烈太陽，對於每天的打扮造型，除了舒適、清爽，就已經別無他求。夏日造型時想兼顧時尚感及清爽感的話，過多層次的穿搭當然較難做到，但其實從色調入手，「無色彩」的白色百搭實用，又能突顯高級時尚感，All White造型比你想像中更易駕馭！

 

 

All White穿搭1／白裇衫展現街頭休閒

 

　　第一個穿搭單品就是人人衣櫥都會有的白裇衫，周末外出約會想不到穿甚麼，不如就利用白色裇衫配襯出充滿街頭休閒風的造型。白裇衫的造型重型在於透薄清爽的材質，微微的透膚則更具夏日感；而相應的下身單品則有很多選擇，除了短褲、短裙，編者更推薦近年十分流行的牛仔五分褲，以裇衫下擺遮掩臀部位置，絕不顯胖！

 

Source／onparledemode @ Instagram

 

　　另外，也可挑選寬鬆版型的Baggy Jeans或Cargo Jeans，更帶點中性帥氣！

 

Source／streetrends @ Instagram

 

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